Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli pasör çaprazı Meryem Boz'u kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son iki yıldır Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Seramiksan'da forma giyen Meryem Boz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Tecrübeli oyuncu, kulüp kariyerinde 2010-2011 sezonunda Polonya Ligi'nde Atom Trefl ile ikincilik, Fenerbahçe formasıyla 2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük, 2012-2013 sezonunda CEV Kupası’nda ikincilik ve Bursa Büyükşehir Belediyespor ile 2014-2015 sezonunda CEV Challenge Kupası’nda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Meryem Boz, 2017-2018 sezonunda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni toplamda 495 sayı ve set başına 5 sayı ortalamasıyla en skorer beşinci oyuncu olarak tamamladı.