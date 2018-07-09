Fatih Terim'in aklındaki bir numaralı isim takımın eski yıldızı Badou Ndiaye.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Başkan Mustafa Cengiz, konuyla ilgili olarak, ''Ndiaye 3.5 milyon euro kazanıyor. Bu parayı biz veremeyiz'' sözleriyle oyuncuya indiirim mesajı gönderirken yönetim, Senegalli yıldızın istediği ücreti aşağıya çekmek için mücadele ediyor.

Badou Ndiaye'ye geçmişte kazandığı gibi 2,75 milyon euro yıllık ücret teklif eden sarı-kırmızılı ekip, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği oyuncu için Stoke City'ye de kiralama bedeli olarak 2 milyon euro vermeye hazır.

Geçtiğimiz sezonun ara döneminde Galatasaray'dan 16 milyon euro'ya Stoke City'ye transfer olan Ndiaye, takımının Premier Lig'de küme düşmesinden dolayı kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.