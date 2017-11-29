Galatasaray Odeabank: 106- Yeşilgiresun Belediyespor: 84 | MAÇ SONUCU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 106-84 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetine uzanırken Yeşilgiresun Belediyespor, 5. mağlubiyetini aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, ilk çeyrekte rakibine tam 30 sayı attı. Konuk ekip ise 23 sayıyla cevap verdi.

İlk periyottaki etkili oyununu sürdüren Galatasaray Odeabank, 2. çeyrekte bulduğu 28 sayıyla ilk yarıyı 58-40'lık üstünlükle kapattı.

Sarı-kırmızılılar 3. ve 4. çeyrekte de üstünlüğü elden bırakmadı ve maçı 106-84 kazanarak galibiyete uzandı.

Galatasaray Odeabank'ta Dwight Hardy 21 dakikada 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Göksenin Köksal 12, Emir Preldzic 14, Richard Hendrix 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk ekipte Ra'Shad James ve Quinton Hosley'nin 21'şer sayısı ise galibiyete yetmedi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ozan Çakar, Kaan Büyükçil, Polat Parlak

GALATASARAY ODEABANK: Renfroe 8, Hardy 16, Hopson 9, Summers 9, Ege Arar 10, Hendrix 15, Mehmet Yağmur 7, Taylor 6, Göksenin Köksal 12, Emir Preldzic 14, Serkan Aydın

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: James 23, Boynton 19, Williams 14, Hosley 2, Gagic 4, Marinkovic 12, Enes Berkay Taşkıran 1, Efe Beşok 2, Erkan Yılmaz 2, Nikolov 2, Leon Harun Apaydın 3

1. PERİYOT: 30-23

DEVRE: 58-40

3. PERİYOT: 81-59



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 106-84 yendi.

Bu sonucun ardından Galatasaray Odeabank ligdeki 4. galibiyetini alırken, Yeşilgiresun Belediyespor, 5. kez mağlup oldu.

Yüksek tempoda başlayan maçta, Hopson ve Hardy ile üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Galatasaray Odeabank, 5. dakikayı 14-9 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 30-23 üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna savunmada ve hücumda iyi başlayan ev sahibi ekip, Hendrix, Emir Preldzic ve Göksenin Köksal'ın kaydettiği basketlerle 15. dakikada farkı 17'ye çıkardı: 42-25. Yeşilgiresun Belediyespor, James ile farkı eritmeye çalışsa da sarı-kırmızılılar, Emir Preldzic ve Hardy'in sayılarıyla devre arasına da 58-40 önde girdi.

Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Rakibinin yaptığı top kayıplarını iyi değerlendirerek, Summers ve Göksenin Köksal ile isabetler bulan Galatasaray Odeabank, 28. dakikada 71-58'lik skorla üstünlüğünü devam ettirdi. Kalan bölümde iyi savunma yaparak rakibine fazla sayı şansı tanımayan ev sahibi ekip, final periyoduna 81-59 üstün gitti.

Son çeyrekte de etkili oyununu devam ettiren ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, salondan 22 sayı farkla 106-84 galip ayrıldı.

Galatasaray Odeabank'ta Hardy 16, Hendrix 15, Emir Preldzic ise 14 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Yeşilgiresun Belediyespor'da ise James'in 23 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Galatasaray Odeabank

Yeşilgiresun Belediyespor

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