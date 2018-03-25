Galatasaray Odeabank: 84 - Trabzonspor: 78 | MAÇ SONUCU

Maça iki takım da hızlı başladı. Trabzonspor, Galatasaray Odeabank potasına ilk çeyrekte 23 sayı gönderirken Galatasaray da konuk ekibe 22 sayıyla cevap verdi.

Mücadelenin ikinci periyodu da ilk çeyreğe benzer seyretti. İki takım da rakibini durdurmakta zorlanınca Trabzonspor, devre arasında 47-44 önde gitti.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreği, ilk iki periyoduna kıyasla kısır geçti. İki takım da rakibine sadece 15 sayı imkanı tanıyınca son çeyreğe Trabzonspor'un 3 sayılık farkıyla girildi.

Son periyotta hücumda toparlanan Galatasaray, bu çeyrekte 25 sayı buldu ve Trabzonspor'a 16 sayı imkanı tanıdı. Galatasaray Odeabank, bu periyottaki etkili oyunuyla maçı 84-78 önde tamamladı. Sarı-kırmızılıalrda Dwight Hardy, 15 sayıyla galibiyetin mimarı olurken Trabzonspor'da Brady Heslip'in 27 sayısı mağlubiyete engel olamadı.