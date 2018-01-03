Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Darüşşafaka'ya 84-65 mağlup oldu. Galatasaray Odeabank başantrenörü Erman Kunter'le yenilgi sonrasında yaptığı açıklamada, kendisiyle ilgili kararı yönetim kurulunun vereceğini duyurdu. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal'ın Darüşşafaka maçı sonrasında basketbol şubesindeki görevlerinden ayrıldığı açıklanmıştı.

Erman Kunter'in açıklamaları şöyle:

“Sürekli aynı senaryoyu yaşıyoruz, maç içinde kırılganlık yaşıyoruz. Maçı kazanmak adına savaşmıyoruz. Takım ruhundan uzaklaştıkça da hata yapıyoruz. Oyunu tutamıyoruz. Ucu ucuna arka arkaya maçlar kaybettiğimiz için takımı sarsıyor. Richard ve Hopson’ın devam eden sakatlığı olunca onları da kullanamadık. Bu şekilde de kaybettik.”

“Dört sayı mağlupken istifa sesleri başlıyor ve artarak devam ediyor. Takımı kötü etkiliyor. Bu oyunda takımı destekliyorsanız maçın sonuna kadar desteklersiniz. Bizde ise çok farklı şeyler oluyor. Önde olduğumuz maçta ‘Hakeme niye itiraz etmiyorsun?’ diye tepki geliyor. Bununla başa çıkmak mümkün değil.”

“Kağıt üzerinde Darüşşafaka’yı yenemeyecek güçte değiliz. İlk turda da bu takım nerelerden üst tura çıktı. Bugüne kadar ilk defa böyle maç kaybediyoruz. Kaybettiğimiz maçların çoğunda 3 sayı ya da 5 sayıyla kaybettik. Böyle kaybedince takımda biraz motivasyon eksikliği oluyor. Zaman zaman bazı oyunculardan hiç verim alamıyoruz. Kötü bir takım olduğumuzu düşünmüyorum. Bazen bu tip mağlubiyetlerin faydası olur. Bazen çok farklı mağlup olan takımlar daha iyi reaksiyon verirler.”

“Yeni oyuncu getirdik, biraz kilosu var. 2 aydır oynamıyor. Bize anında artı getirecek oyuncu bulmak kolay değil. Çalışmaya devam edeceğiz.”

“Benimle ilgili bir şey varsa buna Galatasaray Yönetim Kurulu karar verir. Sorumlu aranacaksa sorumlu koçtur. 12 oyuncu emek veriyor, bu emeğe saygı göstermemiz gerekiyor.”

TRİBÜNLERDE İSTİFA SESLERİ

Darüşşafaka maçında salonda bulunan Galatasaray taraftarları, 3. çeyrekte farkın 20 sayıya çıkmasıyla birlikte Erman Kunter'i alkışlayarak protesto etmişti. İstifa eden basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal aleyhine de tezahüratlar yapan taraftarlar, Erman Kunter'i de istifaya davet etmişti.



Sarı-kırmızılı kulübün kadın basketbol takımı da bugün oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 10. haftası mücadelesinde sahasında Fransız ekibi Bourges Basket'e 79-61 yenildi.

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