Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 98-82 mağlup eden Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Oktay Mahmuti, karşılaşmada çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mahmuti, tüm oyuncularından katkı aldığını belirterek, "İyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Her ne kadar üçüncü çeyreğin başında Waters'ın sayılarına karşılık veremesek de sonradan oyunun kontrolünü ele geçirdik. Savunma ve hücum anlamında daha aktif olduk. Galip gelmek bu takım için önemli. Şimdi bir ara var, bu arayı değerlendirip birtakım eksikliklerimizi düzeltmeye çalışacağız." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarlara destekleri için teşekkür eden Mahmuti, "Seyirciyle yavaş yavaş da olsa bir bütünleşme hissediyorum, bize destek vermeye çalışıyorlar. Bu da bizim için oldukça önemli, umarım önümüzdeki maçlarda onların desteği çok daha iyi olur. Bizim de gayretimiz daha fazla olur ve daha iyi yerlere beraber geliriz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Odeabanklı basketbolcu Dwight Hardy ise karşılaşmaya iyi başladıklarını dile getirerek, "Bugün maça çok agresif başladık ama soyunma odasından sahaya döndüğümüzde biraz sıkıntı yaşadık. Rakibin yakalamasına izin verdik ama çabuk toparlandık. Sahayı hızlı geçmeye başladık ve topu iyi paylaşarak bulduğumuz şut opsiyonlarını değerlendirdik. Hedefimiz bunu daha sonraki maçlara da yansıtmak olacak." şeklinde görüş belirtti.





PINAR KARŞIYAKA CEPHESİ

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Aleksandar Trifunovic, çok kötü oynadıklarını ve Galatasaray Odeabank'ın kazanmayı hak ettiğini aktardı.

Deplasman karşılaşmalarında sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Trifunovic, "Galatasaray Odeabank'ı tebrik ediyorum, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Böyle oynarsak bırakın Galatasaray'ı hiçbir takımı deplasmanda yenemeyiz. Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikası dışında savunmada iyi oynamadık. Böyle oynadığınız zaman deplasmanda maç kazanmanız mümkün değil. Savunma ve hücumda oyuna etki edecek çok fazla oyuncu yoktu." şeklinde konuştu.

Pınar Karşıyakalı basketbolcu Marko Banic ise çok kötü oynadıklarını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Bugün bizim için çok can sıkıcı bir mağlubiyet oldu. Galatasaray Odeabank'ın şutörlerine önlem almakta sıkıntı yaşadık. Ribauntlarda da sıkıntı yaşadık. Deplasman maçlarında takım olarak sıkıntı yaşıyoruz. Bunun üzerinde durup daha iyi olmaya çalışacağız."