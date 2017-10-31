FIBA Şampiyonlar Ligi EuroCup B grubu'nda mücadele eden Galatasaray Odeabank ve BC Lietkabelis bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde maçı bekleyen binlerce taraftar, maçın hangi kanalda yayınlandığını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray Odeabank - BC Lietkabelis maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY ODEABANK - BC LİETKABELİS MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına giden ve adeta takımı baştan aşağı yenileyen GalatasarayOdeabank, Avrupa'da ilk galibiyetini almak için yarın parkeye çıkacak. ULEB Avrupa Kupası B Grubu 4. haftasında Lietkabelis'i konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, rakibini mağlup ederek kazanamama şansızlığını kırmak istiyor.

Aslan, grupta oynadığı ilk 3 maçta sırasıyla Bayern Münih'e 69-86, Reggio Emilia'ya 74-71 ve Buducnost Podgorica'ya da 78-87 mağlup olmuştu. Galatasaray Odeabank ile Lietkabelis arasında yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Odeabank oynadığı son 5 maçta 369 sayı atarken, potasında 388 sayı görmüştür.

BC Lietkabelis oynadığı son 5 maçta 390 sayı atarken, potasında 411 sayı görmüştür.

GALATASARAY ODEABANK LİGDE DE KAYIPTA

Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de istediği sonuçları alamıyor. Geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Erman Kunter'in takımı, son olarak sahasında karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 62-83 gibi farklı bir skorla yenilmişti. Galatasaray Odeabank, elde ettiği bu sonuçlarla şu an ligde 5. sırada yer alıyor.

Grupta 4. hatfa maçları öncesi sıralama şöyle:

Takım G M A Y 1. Bayern Münih 3 0 270 209 2. Buducnost VOLI 3 0 255 233 3. Grissin Bon Reggio Emilia 2 1 230 228 4. Lietkabelis Panevezys 1 2 218 247 5. Hapoel Bank Yahav 0 3 236 263 6. Galatasaray Odeabank 0 3 218 247

Galatasaray Odeabank - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast Alex Renfroe 28,7 8,3 3,0 4,0 Dwight Hardy 27,7 9,7 0,7 1,3 Scotty Hopson 27,0 17,0 3,3 1,3 DaJuan Summers 23,7 8,7 2,7 0,7 Emir Preldzic 23,7 5,7 2,7 4,0 Rakeem Christmas 19,7 6,7 5,7 0,0 Richard Hendrix 18,0 9,3 7,0 1,3 Göksenin Köksal 16,7 4,3 0,3 0,0 Ege Arar 11,0 0,0 0,0 0,0 T.J. Cline 8,0 0,0 0,0 0,0

BC Lietkabelis - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast Zanis Piners 27,3 12,3 4,0 1,7 Lorenzo Williams 26,5 8,5 0,0 6,5 Ksystof Lavrinovic 24,3 12,0 0,0 1,7 Adas Juskevicius 24,0 5,7 0,0 4,7 Gary Talton 19,0 8,0 0,0 2,0 Vaidas Cepukaitis 17,7 4,7 4,3 1,0 Gintaras Leonavicius 17,0 4,0 0,0 0,3 Simas Jasaitis 16,3 4,7 4,3 0,7 Darjus Lavrinovic 11,7 7,3 0,0 0,0 Donatas Tarolis 11,7 4,0 0,0 0,0 Zyqimantas Skucas 10,5 0,0 0,0 0,0 Lukas Aukstikalnis 5,3 2,3 0,0 0,0

Galatasaray Odeabank - BC Lietkabelis

Galatasaray Odeabank - BC Lietkabelis maçı hangi kanalda