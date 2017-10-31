FIBA Şampiyonlar Ligi EuroCup B grubu'nda mücadele eden Galatasaray Odeabank ve BC Lietkabelis bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde maçı bekleyen binlerce taraftar, maçın hangi kanalda yayınlandığını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray Odeabank - BC Lietkabelis maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına giden ve adeta takımı baştan aşağı yenileyen GalatasarayOdeabank, Avrupa'da ilk galibiyetini almak için yarın parkeye çıkacak. ULEB Avrupa Kupası B Grubu 4. haftasında Lietkabelis'i konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, rakibini mağlup ederek kazanamama şansızlığını kırmak istiyor.
Aslan, grupta oynadığı ilk 3 maçta sırasıyla Bayern Münih'e 69-86, Reggio Emilia'ya 74-71 ve Buducnost Podgorica'ya da 78-87 mağlup olmuştu. Galatasaray Odeabank ile Lietkabelis arasında yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray Odeabank oynadığı son 5 maçta 369 sayı atarken, potasında 388 sayı görmüştür.
BC Lietkabelis oynadığı son 5 maçta 390 sayı atarken, potasında 411 sayı görmüştür.
Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de istediği sonuçları alamıyor. Geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Erman Kunter'in takımı, son olarak sahasında karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 62-83 gibi farklı bir skorla yenilmişti. Galatasaray Odeabank, elde ettiği bu sonuçlarla şu an ligde 5. sırada yer alıyor.
Grupta 4. hatfa maçları öncesi sıralama şöyle:
|Takım
|G
|M
|A
|Y
|1. Bayern Münih
|3
|0
|270
|209
|2. Buducnost VOLI
|3
|0
|255
|233
|3. Grissin Bon Reggio Emilia
|2
|1
|230
|228
|4. Lietkabelis Panevezys
|1
|2
|218
|247
|5. Hapoel Bank Yahav
|0
|3
|236
|263
|6. Galatasaray Odeabank
|0
|3
|218
|247
Galatasaray Odeabank - Oyuncu İstatistikleri
|Oyuncu
|Dak.
|Sayı
|Rbd
|Ast
|Alex Renfroe
|28,7
|8,3
|3,0
|4,0
|Dwight Hardy
|27,7
|9,7
|0,7
|1,3
|Scotty Hopson
|27,0
|17,0
|3,3
|1,3
|DaJuan Summers
|23,7
|8,7
|2,7
|0,7
|Emir Preldzic
|23,7
|5,7
|2,7
|4,0
|Rakeem Christmas
|19,7
|6,7
|5,7
|0,0
|Richard Hendrix
|18,0
|9,3
|7,0
|1,3
|Göksenin Köksal
|16,7
|4,3
|0,3
|0,0
|Ege Arar
|11,0
|0,0
|0,0
|0,0
|T.J. Cline
|8,0
|0,0
|0,0
|0,0
BC Lietkabelis - Oyuncu İstatistikleri
|Oyuncu
|Dak.
|Sayı
|Rbd
|Ast
|Zanis Piners
|27,3
|12,3
|4,0
|1,7
|Lorenzo Williams
|26,5
|8,5
|0,0
|6,5
|Ksystof Lavrinovic
|24,3
|12,0
|0,0
|1,7
|Adas Juskevicius
|24,0
|5,7
|0,0
|4,7
|Gary Talton
|19,0
|8,0
|0,0
|2,0
|Vaidas Cepukaitis
|17,7
|4,7
|4,3
|1,0
|Gintaras Leonavicius
|17,0
|4,0
|0,0
|0,3
|Simas Jasaitis
|16,3
|4,7
|4,3
|0,7
|Darjus Lavrinovic
|11,7
|7,3
|0,0
|0,0
|Donatas Tarolis
|11,7
|4,0
|0,0
|0,0
|Zyqimantas Skucas
|10,5
|0,0
|0,0
|0,0
|Lukas Aukstikalnis
|5,3
|2,3
|0,0
|0,0
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