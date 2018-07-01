Her yıl İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından düzenlenen Golden Boy ödülünün listesi açıklandı. Açıklanan listede 1998, 1999 ve 2001 doğumlu oyuncular bulunuyor. Listede 3 Türk futbolcunun olması da dikkat çekti. Türk futbolcuların yanında Çaykur Rizespor'da forma giyen Brezilyalı Lincoln de kendisine listede yer buldu.

Tuttosport'un açıkladığı Golden Boy listesinde Trabzonspor forması altında Spor Toto Süper Lig'de göstermiş olduğu performans ile Avrupada bir çok önemli kulübün dikkatini çeken Abdülkadir Ömür, Badou Ndiaye transferi anlaşması ile dönemin başkanı Dursun Özbek tarafından Osmanlıspor'a verilen Barış Zeren ve Marsilya alt yapısında forma giyen Yusuf Sarı da yer aldı.

Bu ödülü daha önce Sergio Agüero, Wayne Rooney, Mario Götze, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gibi önemli yıldızlar da kazanmıştı.

BADOU NDIAYE KARŞILIĞINDA GÖNDERİLMİŞTİ

Sezon başındaki anlaşma gereği altyapıda yetişen 19’ar yaşındaki sağ bek Ali Ülgen ve orta saha oyuncusu Barış Zeren bu kulübe gönderilmişti.

BARIŞ ZEREN KİMDİR?

8 Mart 1999’da İstanbul’da doğan Barış Zeren, Galatasaray altyapısında yetişti. 18 yaşındaki oyuncu orta sahanın ortasında görev yapıyor. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 11 Ağustos 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atmıştı.