Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-1'le geçen Galatasaray, 19. haftasında Osmanlıspor'u evinde 2-0 mağlup etti.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GALATASARAY - OSMANLISPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Galatasaray'da transfer teklifleri alan Badou Ndiaye, dün gece kafasının karıştığı gerekçesiyle kamptan ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılarda Senegalli oyuncunun yanında Fatih Terim, Kayserispor karşısında iyi performans sergileyen Eren Derdiyok ve Jason Denayer'i bu maçta da tercih etti. Bafetimbi Gomis ve Serdar Aziz kulübede başladı.





Galatasaray - Osmanlıspor





























































































Galatasaray - Osmanlıspor

Maçın ilk tehlikeli atağı 10. dakikada Galatasaray'dan geldi. Garry Rodrigues'in sağ taraftan ceza alanına girer girmez yerden yaptığı ortaya hareketlenen Tolga Ciğerci müsait pozisyonda topa dokunamadı.

Osmanlıspor, 28. dakikada 1-0 öne geçti ancak hakem Halil Umut Meler, faul gerekçesiyle golü iptal etti: Adrien Regattin'in vuruşu sonrasında Galatasaray savunmasına çarpan top kaleye doğru yönelerek yükseklik kazandı. Havadaki topa Numan Çürüksu ve Muslera yükseldi, Numan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu ancak hakemin kararı, Uruguaylı'ya faul yapıldığı yönünde oldu ve gol iptal edildi.

Galatasaray aradığı golü 37. dakikada buldu: Organize gelişen atakta Selçuk İnan'ın ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Eren Derdiyok, topu Feghouli'ye indirdi. Altı pasın içerisinde müsait durumda topla buluşan Cezayirli yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı. Galatasaray taraftarları ilk yarıda bazı pozisyonlarda Iasmin Latovlevici'ye ıslıklarla tepki gösterdi.



SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

Osmanlıspor, 51. dakikada gole çok yaklaştı: Orta alanda başlayan Osmanlıspor atağında sol taraftan ceza alanına etkili bir orta gönderen Adrien Regattin'in pasında topla buluşan Aminu Umar, altı pas içerisinde müsait pozisyonda vuruşunda gol atmayı başaramadı.

74. dakikada Galatasaray, farkı ikiye çıkarmaya çok yaklaştı: Kazanılan topta gelişen kontratakta Eren Derdiyok topu indirdi. Savunma arkasına atılan topta topla buluşan Yasin'in vuruşunda Karcemarskas'tan dönen topu Feghouli tamamlamaya çalıştı. Yıldız futbolcunun vuruşunda kaleci topu bir kez daha çıkardı. Devamındaki pozisyonda Feghouli bir vuruş daha yaptı ve top üstten auta çıktı.

78. dakikada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile tribündeki bir kişiyle kısa süreli tartışma yaşandı.

Galatasaray, 79. dakikada bir gol daha kaçırdı: Sağ kanattan gelişen atakta Feghouli'nin altıpas içerisine gönderdiği topta Eren Derdiyok'un vuruşunda Karcemarskas, gole izin vermedi.

Sarı-kırmızılılar, 83. dakikada bir gol daha kaçırdı! Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisine giren Gomis, çalımı sonrasında yaptığı vuruşta Karcemarskas'ı geçemedi.

Galatasaray 89. dakikada skoru 2-0'a getirdi: Sağ kanattan gelişen topta Feghouli, Garry Rodrigues'i savunma arkasına sarkıttı. Rodrigues'in pasında topla buluşan Gomis'in vuruşunda top ağlarla buluştu.

EVDE HUZUR VAR! Cimbom, sahasında oynadığı son 12 lig maçını kaybetmedi. Ligde son iç saha yenilgisini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla alan Sarı-Kırmızılılar, ardından Türk Telekom Stadı’ndaki çıktığı 12 maçta 11 galibiyet elde etti, 1 beraberlik yaşadı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, puanını 41'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Osmanlıspor ise haftayı 18 puanla kapattı.

HİBRİT ZEMİNDE İLK MAÇ

Galatasaray takımı, yenilenen saha zemininde ilk maçına çıktı.

Türk Telekom Stadı'nın zemini lige verilen arada hibrit çime dönüştürülürken, sarı-kırmızılı ekip de yeni zeminde ilk kez oynadı.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

Galatasaray-Osmanlıspor maçında, taraftarlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verildi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, stat tribünlerine, "Zeytin Dalı Harekatı onurumuzdur.", "Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız.", "Bin yıl önce birleşti bedenler. Ayırmaya hanginizin gücü yeter.", "Yedi düvel değil miydi karşımızda duran? Tanıdık geldi şimdi arkamızdan vuran." ve "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır." yazılı pankartlar astı.

Osmanlısporlu oyuncular da ısınmak için sahaya "Allah, Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız sizinle." yazılı pankartla çıktı.

Maç öncesi seremonide ise iki takım oyuncuları, "Kabimizle ve duamızla Mehmetçiğin yanındayız." pankartı taşırken, tribünlerde, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." tezahüratı yapıldı.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Selçuk İnan (Dk. 46 Belhanda), Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin (Dk. 90 Donk), Feghouli, Rodrigues, Eren Derdiyok (Dk. 81 Gomis)

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Tortol, Mehmet Güven (Dk. 72 Cikalleshi), Serdar Gürler, Musa Çağıran (Dk. 85 Özer Hurmacı), Regattin (Dk. 81 Doukara), Umar

GOLLER: Dk. 38 Feghouli, Dk. 88 Gomis (Galatasaray)

SARI KART: Dk. 33 Mehmet Güven (Osmanlıspor)

İLK YARIDAN DAKİKALAR

10. dakikada Rodrigues sağ taraftan aut çizgisine inerek yerden sert bir orta yaptı, ancak Tolga Ciğerci kale önünde topa vuramadı.

16. dakikada Selçuk İnan'ın sol taraftan kullandığı korner atışında, Maicon'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

22. dakikada Tolga Ciğerci'nin ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Rodrigues'in yerden sert ortasında, Feghouli arka direkte topa dokunamadı.

24. dakikada Regattin'in soldan yaptığı ortada Musa Çağıran, ceza sahası içinde topa sert vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

27. dakikada Serdar Gürler sağdan aldığı topla ceza sahasına girerek sert vurdu, meşin yuvarlak Denayer'in müdahalesiyle kornere gitti.

38. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Yasin Öztekin'in soldan yaptığı ortada Eren Derdiyok ceza alanı içinde meşin yuvarlağı kafayla indirdi. Feghouli'nin gelişine vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada Rodrigues, Eren Derdiyok ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Sarı-kırmızılı oyuncunun şutunda, top direğin dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

51. dakikada Regattin'in soldan ortasında Umar'ın altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

55. dakikada Latovlevici'nin soldan içeri çevirdiği topu önünde bulan Belhanda'nın dar açısına rağmen vuruşunda, kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Mariano'nun sağdan ortasına iyi yükselen Yasin Öztekin'in kafa vuruşunda, Karcemarskas gole izin vermedi.

70. dakikada Serdar Gürler'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

74. dakikada Yasin Öztekin rakibinden sıyrılarak soldan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Karcemarskas'tan dönen topu savunma uzaklaştırmak isterken, Feghouli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

76. dakikada Eren Derdiyok'un şutunda Karcemarskas topu sektirdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Feghouli'nin vuruşunda top bir kez daha kaleciden dönerken, Feghouli'nin son vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

79. dakikada Feghouli'nin sağ taraftan sert ortasında Eren Derdiyok, ön direkte topa dokundu ama kaleci Karcemarskas gole izin vermedi.

83. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gomis, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci Karcemarskas topu kornere gönderdi.

88. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Feghouli'nin pasıyla sağdan savunmanın arkasına kaçan Rodrigues'in yerden ortasında, altıpasta topa dokunan Gomis, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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