Galatasaray, Özkahya'yla kazanıyor

Galatasaray'ın Halis Özkahya'nın yönettiği maçlarda galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Trabzonspor maçına atanan Halis Özkahya, bugüne kadar G.Saray’ın 38 müsabakasını yönetti.

Bu maçlarda Cimbom 21 kez sahadan galip ayrılırken, 9 kez mağlup oldu, 8 maçtan da beraberlik çıktı. Özkahya bu maçlarda G.Saraylı oyunculara 82 sarı, 3 kırmızı kart gösterdi. Özkahya, G.Saray’ın bu sezon 1-1 biten Antalya maçında da düdük çalmıştı.

galatasaray

Halis Özkahya

trabzonspor