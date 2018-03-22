GALATASARAY: 69 - PERFUMERIAS AVENIDA: 62

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Gentian Cici, Maka Kupatadze, Uros Nikolic



GALATASARAY: Olivia Epoupa 7, Işıl Alben 10, Kaela Davis 11, Jelena Dubljevic 15, Gintare Petronyte 12, Allie Quigley 8, Ewelina Kobryn 6, Gizem Başaran , Meltem Yıldızhan, Tuğba Taşçı

PERFUMERIAS AVENIDA: Angelica Robinson 17, Krisi Tijana Givens 2, Silvia Dominguez 6, Adaora Elonu 6, Erika De Souza 1, Laura Gil 7, Kim Mestdagh 12, D'Andra Moss 11, Maria Asurmendi, Laura Nicholls

1. PERİYOT: 18-18

DEVRE: 36-30 ( Galatasaray lehine)

3. PERİYOT: 53-48 (Galatasaray lehine)

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, Petronyte'nin pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 9-7 üstün geçti. Çeyreğin kalan bölümü boyalı alandan karşılıklı sayılarla geçilirken, ilk çeyrek 18-18 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyotta Işıl Alben ile boyalı alandan arka arkaya basketler bulan sarı-kırmızılı ekip, 17. dakikanın içinde farkı 9 sayıya (34-25) çıkardı. Galatasaray, soyunma odasına 36-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Davis'in pota altından, Işıl Alben'in ise üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, final periyoduna 53-48 önde girdi.

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan ve savunmasını sertleştiren sarı-kırmızılı ekip, Dubljevic'in etkili oyunuyla 34. dakikayı 63-55 önde geçti. Robinson'un pota altından kaydettiği sayılarla 7-0'lık seri yakalayan İspanya temsilcisi, 38. dakikada farkı 1'e indirdi: 63-62. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Petronyte'nin sayılarıyla Galatasaray, sahadan 69-62 galip ayrıldı ve final için avantaj yakaladı.

Öte yandan, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler de takip etti.

Son çeyrekte taraftarların "Ayağa kalkmayan Fenerbahçeli olsun." tezahüratları üzerine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz de ayağa kalktı. Cengiz, karşılaşma sonrası sahaya inerek tüm oyuncuları tek tek tebrik etti.