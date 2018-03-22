GALATASARAY: 69 - PERFUMERIAS AVENIDA: 62
SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Gentian Cici, Maka Kupatadze, Uros Nikolic
GALATASARAY: Olivia Epoupa 7, Işıl Alben 10, Kaela Davis 11, Jelena Dubljevic 15, Gintare Petronyte 12, Allie Quigley 8, Ewelina Kobryn 6, Gizem Başaran , Meltem Yıldızhan, Tuğba Taşçı
PERFUMERIAS AVENIDA: Angelica Robinson 17, Krisi Tijana Givens 2, Silvia Dominguez 6, Adaora Elonu 6, Erika De Souza 1, Laura Gil 7, Kim Mestdagh 12, D'Andra Moss 11, Maria Asurmendi, Laura Nicholls
1. PERİYOT: 18-18
DEVRE: 36-30 ( Galatasaray lehine)
3. PERİYOT: 53-48 (Galatasaray lehine)
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, Petronyte'nin pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 9-7 üstün geçti. Çeyreğin kalan bölümü boyalı alandan karşılıklı sayılarla geçilirken, ilk çeyrek 18-18 eşitlikle tamamlandı.
İkinci periyotta Işıl Alben ile boyalı alandan arka arkaya basketler bulan sarı-kırmızılı ekip, 17. dakikanın içinde farkı 9 sayıya (34-25) çıkardı. Galatasaray, soyunma odasına 36-30 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte Davis'in pota altından, Işıl Alben'in ise üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, final periyoduna 53-48 önde girdi.
Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan ve savunmasını sertleştiren sarı-kırmızılı ekip, Dubljevic'in etkili oyunuyla 34. dakikayı 63-55 önde geçti. Robinson'un pota altından kaydettiği sayılarla 7-0'lık seri yakalayan İspanya temsilcisi, 38. dakikada farkı 1'e indirdi: 63-62. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Petronyte'nin sayılarıyla Galatasaray, sahadan 69-62 galip ayrıldı ve final için avantaj yakaladı.
Öte yandan, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler de takip etti.
Son çeyrekte taraftarların "Ayağa kalkmayan Fenerbahçeli olsun." tezahüratları üzerine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz de ayağa kalktı. Cengiz, karşılaşma sonrası sahaya inerek tüm oyuncuları tek tek tebrik etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.