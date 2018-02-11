Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Galatasaray Odeabank, Hardy ve Summers'ın pota altından bulduğu sayılarla 5. dakikaya 13-11 üstün girdi. Savunmasını sertleştiren sarı-kırmızılı ekip, Renfroe ve Göksenin Köksal'ın boyalı alandan kaydettiği sayılarla farkı açarak ilk çeyreği 25-20 önde tamamladı.

İkinci periyoda da etkili başlayan ev sahibi ekip, hücumlardan boş dönen Pınar Karşıyaka karşısında 13. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 34-22. Jones ve Kennedy ile pota altından skor üreten konuk ekibe Hardy ve Juskevicius'un dış atışlardan bulduğu sayılarla karşılık veren Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 49-38 önde gitti.

İkinci yarıya Waters ve Jones'un sayılarıyla 9-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 23. dakikada eşitliği yakaladı: 51-51. Taraftarının da desteğiyle rakibine 7-0'lık seriyle karşılık veren Galatasaray Odeabank, 25. dakikayı 58-51 üstün geçti. Taylor ve Summers'ın basketleriyle üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 71-62 önde girdi.

Son çeyreğe Ege Arar ve Summers'ın sayılarıyla başlayan Galatasaray Odeabank, Juskevicius'un üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 32. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 78-66. Wood'un sportmenlik dışı faulü sonrası Juskevicius ve Hardy ile sayılar bulan sarı-kırmızılı ekip, 36. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 92-71. Kalan bölümde skordaki farklı üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Odeabank, salondan 98-82 galip ayrıldı.

GALATASARAY ODEABANK: 98 - PINAR KARŞIYAKA: 82

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Kaan Büyükçil

GALATASARAY ODEABANK: Renfroe 2, Hardy 23, Caner Topaloğlu 2, Summers 16, Hendrix 9, Ege Arar 6, Göksenin Köksal 8, Mehmet Yağmur 7, Taylor 7, Juskevicius 18

PINAR KARŞIYAKA: Waters 28, Wood 4, Erdi Gülaslan, Banic 16, Jones 17, Alp Karahan, Berk Uğurlu 2, Kennedy 12, Metin Türen 2, Görkem Doğan 1, Mert Celep

1. PERİYOT: 25-20

DEVRE: 49-38

3. PERİYOT: 71-62

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 34.55 Wood (Pınar Karşıyaka)