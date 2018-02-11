Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Galatasaray Odeabank, Hardy ve Summers'ın pota altından bulduğu sayılarla 5. dakikaya 13-11 üstün girdi. Savunmasını sertleştiren sarı-kırmızılı ekip, Renfroe ve Göksenin Köksal'ın boyalı alandan kaydettiği sayılarla farkı açarak ilk çeyreği 25-20 önde tamamladı.
İkinci periyoda da etkili başlayan ev sahibi ekip, hücumlardan boş dönen Pınar Karşıyaka karşısında 13. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 34-22. Jones ve Kennedy ile pota altından skor üreten konuk ekibe Hardy ve Juskevicius'un dış atışlardan bulduğu sayılarla karşılık veren Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 49-38 önde gitti.
İkinci yarıya Waters ve Jones'un sayılarıyla 9-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 23. dakikada eşitliği yakaladı: 51-51. Taraftarının da desteğiyle rakibine 7-0'lık seriyle karşılık veren Galatasaray Odeabank, 25. dakikayı 58-51 üstün geçti. Taylor ve Summers'ın basketleriyle üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 71-62 önde girdi.
Son çeyreğe Ege Arar ve Summers'ın sayılarıyla başlayan Galatasaray Odeabank, Juskevicius'un üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 32. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 78-66. Wood'un sportmenlik dışı faulü sonrası Juskevicius ve Hardy ile sayılar bulan sarı-kırmızılı ekip, 36. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 92-71. Kalan bölümde skordaki farklı üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Odeabank, salondan 98-82 galip ayrıldı.
GALATASARAY ODEABANK: 98 - PINAR KARŞIYAKA: 82
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Kaan Büyükçil
GALATASARAY ODEABANK: Renfroe 2, Hardy 23, Caner Topaloğlu 2, Summers 16, Hendrix 9, Ege Arar 6, Göksenin Köksal 8, Mehmet Yağmur 7, Taylor 7, Juskevicius 18
PINAR KARŞIYAKA: Waters 28, Wood 4, Erdi Gülaslan, Banic 16, Jones 17, Alp Karahan, Berk Uğurlu 2, Kennedy 12, Metin Türen 2, Görkem Doğan 1, Mert Celep
1. PERİYOT: 25-20
DEVRE: 49-38
3. PERİYOT: 71-62
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 34.55 Wood (Pınar Karşıyaka)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.