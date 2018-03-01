Galatasaray Riva arazisindeki projeyi Baraka Mimarlık tasarlayacak

Emlak Konut GYO güvencesiyle Yılmaz İnşaat tarafından çalışmalarına başlanan Riva projesinde mimarlık ofisi belli oldu. Yerli ve yabancı mimarlık ofislerinin ön sunumları sonrasında Baraka Mimarlık seçildi.



Yılmaz İnşaat, ihalesini kazandığı Galatasaray Spor Kulübü’nün eski Riva arsası üzerinde Türkiye’de örnek teşkil edecek bir projeye imza atacak. 869 bin 362 metrekarelik konut alanı ve 206 bin 497 metrekarelik özel orman bulunan arazide müstakil bahçeli villa konseptinde, özgün bir proje geliştiriliyor.



RİVA’YA ÖZGÜN BİR KİMLİK KAZANDIRACAK



Baraka Mimarlık, tarihi ve yeşil dokusuyla İstanbul’un oksijen deposu konumundaki Riva’da hayata geçirilecek projede örnek teşkil edecek donatılara sahip bir proje tasarlıyor. Bölgenin yeşil dokusuna uyum sağlayacak bir çizgide tasarlanan proje, konseptiyle Riva bölgesine de özgün bir kimlik kazandıracak.

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