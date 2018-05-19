Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray, 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı. Galatasaray'ı şampiyonluk kutlaması heyecanı sardı. Sarı-kırmızılı camia daha önceki kutlamalarını, şampiyonluk gecesinde Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiriyordu. Ancak Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 'Fiziki şartların elverişsizliği ve gerek taraftarımızın gerekse takımımızın güvenliği nedeniyle Florya Metin Oktay Tesisleri’nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacaktır.'' ifadeleri kullanıldı ve gözler gelecek ikinci açıklamaya çevirildi. Galatasaray'da Fatih Terim, "Yarın Ali Sami Yen'de buluşmak üzere. Hep beraber kupayla birlikte eğleneceğiz. Güzel bir şölen olacak." ifadelerini kullandı ve Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının yeri Türk Telekom Stadı olarak belirlendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla 2 sezon aradan sonra yeniden adını zirveye yazdırmış oldu. Son olarak teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 2014-2015 sezonunda şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın ligi ilk sırada tamamladığı son 2 sezonda beklentilerin altında kalmıştı.

LİGDE 21. KEZ ZİRVEDE



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 21. kez tekrarladı. Ligin geride kalan 60. sezonunda 21. kez şampiyon olarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştiren Galatasaray, formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 2'ye yükseltti.

Bu sezon 60. kez oynanan ligde Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle oldu:

Sezon Şampiyon Teknik Direktör 1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç 1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç 1968-69 Galatasaray Toma Kaleperovic 1970-71 Galatasaray Brian Birch 1971-72 Galatasaray Brian Birch 1972-73 Galatasaray Brian Birch 1986-87 Galatasaray Jupp Derwall 1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli 1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp 1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann 1996-97 Galatasaray Fatih Terim 1997-98 Galatasaray Fatih Terim 1998-99 Galatasaray Fatih Terim 1999-00 Galatasaray Fatih Terim 2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu 2005-06 Galatasaray Erik Gerets 2007-08 Galatasaray Feldkamp / Cevat Güler 2011-12 Galatasaray Fatih Terim 2012-13 Galatasaray Fatih Terim 2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu 2017-18 Galatasaray Fatih Terim