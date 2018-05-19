Bornova Stadı’nın kapasitesi nedeniyle Göztepe maçını canlı olarak sadece 500 kadar Galatasaray taraftarı izleyebilecek. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Mustafa Cengiz yönetiminin girişimleri sonucu bugün 19.00’da başlayacak maç için Türk Telekom Stadı’nın hemen yanı başında yer alan Vadistanbul AVM festival alanı tüm taraftarlara açıldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 15 bin kişilik festival alanında 144 metrekarelik dev led ekranda canlı olarak müsabakayı izleyip adeta bir stadyum atmosferi oluşturacak.

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