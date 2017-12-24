Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder, 13 Ocak 2018’de başkanlığı bırakacağını, yerine de Esat Tansev’i önereceğini söyledi. Gazete Habertürk'ün haberine göre, kulüpte yüzde 65 dışarıdan, yüzde 35 liseli üye bulunduğu ifade eden Eder, “Üye alınamamanın önünde en büyük engel, yeni yapılan tüzüktür. Adnan Polat ‘Bu tüzüğü değiştirdik, dokunulursa yanarız’ diyordu. İlk defa ırkçılık yaptık. Kendi dönemimizde üye aldığım kişilerin D Grubu’ndan olanların aile bireylerinin mektepli mi, mektepsiz mi olduğuna baktık. Bu hakikaten acı geldi. Bu ayrımı yaptırdıkları için özür diliyorum” diye konuştu. Eder, seçimde 8 bin 700 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğunu, seçimin de 3 yıllık süreyi kapsayacağını sözlerine ekledi.

Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder

ırkçılık