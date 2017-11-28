Süper Lig'de geride bıraktığımız 13. haftanın ardından liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçında Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray - Sivas Belediyespor maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki Galatasaray - Sivas Belediyespor canlı hangi kanalda? Galatasaray kupa maçı saat kaçta?

GALATASARAY - SİVAS BELEDİYESPOR

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak. Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı maçta Mustafa Sönmez ve Samet Çavuş yardımcı hakem olarak görev yapacak. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım tarihleri boyunca ilk defa karşı karşıya gelecek.

Igor Tudor yönetimindeki Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Serdar Bozkurt yönetimindeki Sivas Belediyespor, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 10 gol gördü.

Sivas Belediyespor, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

Galatasaray geçen sezon kupanın son 16 turunda Medipol Başakşehir'e yenilerek elenmişti.

Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Sivas Belediyespor ise üçüncü turda Kemerspor 2003, dördüncü turda da Elazığspor'u eleyerek 5. turun biletini aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un, Süper Lig'de 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacakları derbi öncesinde as oyuncuları dinlendirmesi ve Sivas Belediyespor karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 12, 13 ya da 14 Aralık'ta Sivas'ta oynanacak.

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