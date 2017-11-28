Galatasaray Sivas Belediyespor maçı canlı izle - Galatasaray - Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 2. Lig Kırmızı Grup’ta 4. sırada yer alan Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-Kırmızılılar, sahasındaki ilk maçta farklı kazanıp 12-14 Aralık tarihlerinde oynanacak rövanşı formalite maçına çevirmeyi hedefliyor. Sivas Belediyeli oyuncular, kurada Galatasaray çıkınca sevinç çığlıkları atmıştı.

Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Sivas Belediyespor ise üçüncü turda Kemerspor 2003, dördüncü turda da Elazığspor'u eleyerek 5. turun biletini aldı.

Galatasaray geçen sezon kupanın son 16 turunda Medipol Başakşehir'e yenilerek elenmişti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 12, 13 ya da 14 Aralık'ta Sivas'ta oynanacak.

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GALATASARAY - SİVAS BELEDİYESPOR

GALATASARAY: Carrasso, Tarık, Ahmet, Koray, Linnes, Donk, Selçuk, Yasin, Feghouli, Sinan, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor



SİVAS BLD: Serkan, Nuri, Uğur, Tunay, Seyid, Feyyaz, Samet, Ahmet, Hüseyin, Hakan, Sinan

TEKNİK DİREKTÖR: Serdar Bozkurt



STAT: Türk Telekom

HAKEM: Suat Arslanboğa

SAAT: 20.30

YAYIN: A Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Kemerspor 2003 ve 4. turda TFF 1. Lig ekibi Elazığspor'u eleyerek, 5. turda Galatasaray ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 sezon önce Beşiktaş ile eşleşen ve rakibini deplasmanda 4-3 yenen, evinde ise 2-0 mağlup olarak C Grubu'nu lider tamamlayan Sivas Belediyespor, aynı sevinci yeniden yaşamak istiyor.

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: Galatasaray ile karşılaşacak olmamız bizleri ayrı bir heyecanlandırıyor. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biriyle oynayacağız. O maçın değeri, önemi, bizim için çok farklı"

Rakiplerinin Galatasaray olmasının kendilerini asla korkutmadığını vurgulayan Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt Bozkurt, "Oyuncularımda Galatasaray ile oynayacak olmanın verdiği bir mutluluk ve heyecan var. Kupanın en büyük özelliği her takım birbiriyle karşılaşabiliyor, her şehre büyük takımlar gidebiliyor. Galatasaray ile oynayacak olmak tabii ki bizi de oyuncuları da heyecanlandırıyor. Oyuncular belki bir daha hiçbir zaman o stada çıkamayacak. Bunun heyecanını ve zevkini yaşamak lazım." diye konuştu.

Sivas Belediyespor'un ikinci kaptanı Nuri Melih Mursal da Süper Lig'in lideri Galatasaray ile eşleşmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, "Zorlu bir maçımız var, bunu biliyoruz. Daha önce de Beşiktaş ile kupada oynadık, iyi oynamaya ve elimizden geldiğince rakibimizle mücadele etmeye çalışacağız. İnşallah iyi olur ve hayırlı bir sonuç alırız. Kupada turu geçmek istiyoruz, inşallah ilk önce deplasmanda güzel bir sonuçla Sivas'a dönüp, burada da turu atlarız." dedi.

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Sivas Belediyespor