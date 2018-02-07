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NDİAYE SKANDALINI DA HABERTÜRK GÜNDEME TAŞIMIŞTI



Yapılan incelemeler sırasında Stoke City’ye satılan Ndiaye için Osmanlıspor’a ödenen bonservis bedelinin 7,5 milyon Euro değil, aslında 12 milyon Euro olduğu ortaya çıkmış, bunu da ilk olarak HABERTÜRK duyurmuştu.