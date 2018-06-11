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Sarı-kırmızılı yönetim buna karşılık olarak da kaptan Selçuk İnan'la yeni bir sözleşme yapmayı planlıyor. Böylece yıllık ücreti 1 milyon 750 bin euroya indirilecek olan futbolcuyla toplam iki yıllık bir mukavele yapılması amaçlanıyor. Selçuk İnan bu şekilde 1 yılda kazandığı parayı neredeyse 2 yılda kazanacak ancak istediği gibi Galatasaray formasıyla jübilesini yapacak.