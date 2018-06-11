Yuto Nagatomo’nun bonservisini almak için geçtiğimiz hafta Milano’ya giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, İnter Sportif Direktörü Piero Ausilio ile masaya oturmuştu. Yapılan görüşmelerde bomba bir ismin daha gündeme geldiği öğrenildi: Miranda.
Fanatik'in haberine göre Atletico Madrid’de geçirdiği müthiş 4 sezonun ardından İnter’in yolunu tutan Brezilyalı stoper, yaz döneminde İtalya’dan ayrılabilir. İnter cephesi, Nagatomo ile birlikte Miranda’yı da Galatasaray’a önerirken, Abdurrahim Albayrak düşünmek için süre istedi.
Albayrak, Fatih Terim’den başarılı stoperle ilgili görüş alacak. Eğer tecrübeli hoca isterse, Sarı-Kırmızılılar temaslara başlayacak. 3 senedir İnter forması giyen 33 yaşındaki Miranda’nın kulübüyle 1 yıllık kontratı kaldı. Dolayısıyla bonservis maliyetinin yüksek olması beklenmiyor.
MAICON'UN YERİNE GELİYOR!
44 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen Miranda, gelmesi halinde savunmanın yeni lideri olacak. Tabi işin bir de maddi boyutu var. Buna göre, Maicon’un satılıp yerine Miranda’nın alınması mantıklı gözüküyor. Fatih Terim de Maicon’un performansından memnun kalmadığı için son haftalarda onun yerine Denayer’i oynatmıştı.
Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan tecrübeli stoper, Rusya’daki dev organizasyonda boy gösterecek. Miranda elemelerde 17 maçta forma giyerken, 2018’de 3 de hazırlık karşılaşmasında milli formayı terletti.
GOMIS'TEN REST!
Galatasaray'da Garry Rodrigues gibi sözleşmesine zam talep eden Bafetimbi Gomis, UEFA kıskacındaki yeni yönetimi köşeye sıkıştırdı. Çin'den cazip teklifler alan Fransız golcünün kafası karıştı. İşte perde arkasında yaşananlar...
Sabah'ın haberine göre geçen yaz Swansea'den transfer edilen Gomis sözleşmesine koyulan maç başı bonusları, şampiyonluk primi ve imza parası sayesinde 6.4 milyon Euro'ya yakın para kazandı.
Attığı 29 golle Galatasaray'ı şampiyon yapan yıldız oyuncuya Çin'den teklifler gelmeye başladı. Aralarında Hebei China Fortune, Shanghai Shenhua ve Guangzhou Evergrande'nin bulunduğu Çin kulüpleri Gomis'e yıllık 7 milyon Euro ödemeye hazır.
33 yaşına basmaya hazırlanan deneyimli oyuncunun Galatasaray'la geçerli sözleşmesinde önümüzdeki sezon için yazan garanti ücret ise 3.350 milyon Euro.
MENAJERİ 5 MİLYON EURO İSTEDİ!
Çin'den sarı-kırmızılı takımda kazanacağı paranın 2 katı teklif alan Gomis için menajeri Étienne Mendy görüşmeleri yürütüyor.
Mendy'nin Galatasaray'dan oyuncusunun ücretini 5 milyon Euro'ya çıkarmalarını istediği öğrenildi. Ancak maaş bütçesini de düşürmeyi planlayan sarı kırmızılı yönetim, zam talebine soğuk bakıyor.
"Benim önceliğim kesinlikle Galatasaray'da kalmak ama her şey benim isteğime bağlı değil" diyerek sinyali veren Gomis, 10 milyon Euro ve üzeri bir bonservis getirmesi halinde Çin'e satılabilir.
GOMIS GEÇEN SEZON KAÇ PARA KAZANDI?
Maç başı başarı primi: 350 bin Euro
Şampiyonluk bonusu: 200 bin Dolar
İmza parası: 2.5 milyon Euro
Garanti ücreti: 3 milyon 350 bin Euro
TOPLAM 6 MİLYON 368 BİN EURO
YİNE KARŞI KARŞIYALAR!
Yaz transfer döneminin resmen başlamasının ardından Fransız basını, Galatasaray ve Fenerbahçe'yle ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Daha önce Milan Badelj transferinde karşı karşıya geldikleri öne sürülen iki kulüp bir kez daha transfer savaşı veriyor!
Ülkede yayım yapan Mercato 365 adlı internet sitesinin ulaştığı bilgilere göre Valencia'nın kadrosunda düşünmediği Aymen Abdennour'a hem Cim Bom hem de Sarı Kanarya talip oldu.
2015 yazında Monaco'dan Valencia'ya 22 milyon euro karşılığında transfer olan 28 yaşındaki Tunuslu stoper, son iki sezonu Olimpik Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti. Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Abdennour'un sözleşmesi 2020 yazında sona eriyor.
SELÇUK İNAN 'FEDA' DİYOR!
UEFA'nın Galatasaray ile ilgili anlaşmayı bugün duyurması beklenirken, sarı-kırmızılı kulüp de acil eylem planını devreye soktu. Bir taraftan iyi teklifler gelmesi halinde elindeki yüksek maliyetli futbolcuları gözden çıkaracak olan Cim-Bom, diğer taraftan da "İndirim yapın" mesajı verecek.
Milliyet'in haberine göre Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Selçuk İnan'ı, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takımda tutma kararı alan yönetim, buna karşılık fedakarlık bekliyor. Yönetim, 33 yaşındaki futbolcudan 2 milyon 950 bin euroluk ücretinde indirim istiyor.
Sarı-kırmızılı yönetim buna karşılık olarak da kaptan Selçuk İnan'la yeni bir sözleşme yapmayı planlıyor. Böylece yıllık ücreti 1 milyon 750 bin euroya indirilecek olan futbolcuyla toplam iki yıllık bir mukavele yapılması amaçlanıyor. Selçuk İnan bu şekilde 1 yılda kazandığı parayı neredeyse 2 yılda kazanacak ancak istediği gibi Galatasaray formasıyla jübilesini yapacak.
GARRY RODRIGUES'E ZAM!
Galatasaray'ın 21. şampiyonluğunda attığı 9 gol ve yaptığı 11 asistle büyük pay sahibi olan Garry Rodrigues'e yeni sözleşme geliyor. Fatih Terim'in gelmesiyle ilk 11'e monte edilen ve Gomis'le yakaladığı uyumla şampiyonlukta büyük rol oynayan Yeşil Burun Adalı yıldızın sezonun bitmesiyle satılacağı konuşuluyordu.
Fotomaç'ın haberine göre 2021 yılına kadar kontratı bulunan ve yıllık 1 milyon 350 bin euro net maaş kazanan 27 yaşındaki futbolcu, bu alanda takım arkadaşlarının birçoğunun gerisinde kaldı. Sezon boyu çoğunlukla kulübede oturan Tolga Ciğerci (2 milyon euro) ve Eren Derdiyok'tan (2.15 milyon euro) bile düşük ücret alan Rodrigues'e 2 ila 2.5 milyon euro arasında bir yıllık ücret verilmesi planlanıyor.
Sarı-kırmızılı yöneticiler, Rodrigues'in menajerinin getireceği tekliflerle kafasının karıştırmasını istemiyor. Bu nedenle zam yaparak, gelecek teklifleri de yüksek tutmaya çalışacak.
Zaten teknik direktör Fatih Terim'in en çok beğendiği isimler arasında yer alan Rodrigues'in cüzi bir paraya bırakılma durumu da yok. Ancak 15-20 milyon bandında bir miktarla teklif gelirse satışı düşünülecek.
Garry Rodrigues'in kuzeni olan ve Bulgaristan Ligi ekibi Levski Sofya'da oynayan Jerson Cabral, açıklamalarda bulundu.
Cabral, "Bulgaristan hakkında ön yargılar çok fazla. Kuzenim Rodrigues de burada oynamıştı. Şimdi G.Saray'da gittikçe daha da güzelleşen bir peri masalı yaşıyor" dedi.
NURİ ŞAHİN BOMBASI!
Transferde çok yoğun mesai harcayan Galatasaray bombayı patlatıyor... Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği Nuri Şahin'le büyük oranda anlaştı.
Takvim'de yer alan habere göre Borussia Dortmund'ta satış listesine konan milli futbolcu, G.Saray'dan gelen teklifi prensipte kabul etti. Taraflar arasında pazarlıklar ise kıran kırana sürüyor.
Sarı-Kırmızılılar yapılan son görüşmede yıldız isme 2 milyon Euro teklif ederken, Nuri'nin menajerinin 3 milyon Euro istediği belirlendi.
GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceği ve aradaki pürüzün ortadan kaldırılacağı öğrenildi. Fatih Terim'in sürekli Nuri ile görüştüğü ve milli futbolcunun da G.Saray'a gelmeyi çok istediği öğrenildi.
DENAYER'DE PÜRÜZ!
Fotomaç'ta yer alan habere göre Manchester City ile Jason Denayer için yapılan transfer görüşmelerinde umutsuzluk hakim... İngiliz ekibi, Belçikalı oyuncunun bir yıl daha kiralık olarak verilmeyeceğini Galatasaray'a bildirdi.
Eğer satın almak isteniyorsa teklif yapabilecekleri iletildi. Öte yandan Marsilya'nın Jason Denayer'ın bonservisini almak için 5 milyon euro teklif ettiği belirtiliyor.
YASİN ANKARAGÜCÜ YOLCUSU!
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve henüz hiçbir takımla anlaşmayan Yasin Öztekin'in adı birçok Anadolu takımıyla anılıyor. Başarılı oyuncuya en ciddi teklif ise Ankaragücü'nden.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın başarılı oyuncuyu bizzat arayarak takımına kazandırmak istediği öğrenildi. Hala Galatasaray'la görüşmeyi bekleyen Yasin ise Başkent ekibinden düşünmek için biraz süre istedi. Yasin, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile çıktığı 29 karşılaşmada 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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