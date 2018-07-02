Galatasaray, sosyal medyada Avrupa'nın zirvesine oynuyor! Twitter’daki 8.4 milyon, Instagram’daki 4.7 milyon ve Facebook’taki 12.8 milyon takipçisi ile bu alanda zirvede yer aldığı kaydedilen Galatasaray, Avrupa genelinde yapılan ölçümlerde de başı çekmeyi sürdürüyor.

DeporFinanzas’ın Mayıs 2018 incelemesine göre Avrupa’da spor kulüpleri arasında sosyal medyada en çok etkileşim alan kulüpler arasında Galatasaray, 4. sırada yer aldı.

Listenin başında 132 milyon ile Real Madrid bulunurken, 102 milyon ile Barcelona, 46 milyon ile de Manchester United ilk 3 sırayı oluşturdu.

Galatasaray, 37 milyon etkileşim ile Mayıs ayı genelinde sosyal medya etkileşimlerinde 4. basamağı alırken takımızı Liverpool 34 milyon ile izledi.