Galatasaray Sportif A.Ş'de olağan genel kurul yapıldı

Türk Telekom Stadı'nda, Ural Aküzüm'ün divan başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, şirket hissedarları, hükümet komiseri, denetçiler ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.



Şirket yönetim kurulunun faaliyetleri ve hesaplarının ibra edildiği genel kurulda, Mehmet Taylan'ın yerine bağımsız üye olarak Yusuf Günay seçildi.

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Galatasaray Sportif A.Ş