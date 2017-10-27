Galatasaray, suç duyurusunda bulundu

Gamaspor'da yer alan habere göre, avukat Metin Ünlü şunları söyledi:



“Galatasaray’a iftira atanlar hakkında hem iftira suçundan hem de halkı kin ve nefrete yönlendirmeden, Cumhuriyet Savcılığı’na gerekli işlemlerde bulunduk. Galatasaray’ın kişilik haklarına saldırı suçundan da suç duyurusunda bulunduk”

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