Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanını Türk Telekom Stadı'nda yaptı.





Galatasaraylı taraftarlar antrenmanı maça çevirdi!

















Galatasaraylı taraftarlar antrenmanı maça çevirdi!

Taraftarlara açık olan Galatasaray antrenmanında, taraftarlar futbolculara sevgi gösterisi ve tezahuratlarda bulundu. Galatasaray, yarın akşam Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi son idmanını Türk Telekom Stadyumu'nda taraftara açık bir gerçekleştirdi.

Tribünleri dolduran binlerce Sarı-kırmızılı taraftar, meşale ve tezahüratlarla takımlarına derbi öncesi moral verdi. Antrenmanda başkan Mustafa Cengiz ve yönetici Abdürrahim Albayrak da yer aldı.