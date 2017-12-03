Galatasaray taraftarları Florya'da takıma tepki gösterirken Fatih Terim tezahüratlarında bulundu

Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Galatasaray'da taraftarlar Igor Tudor'un performansından memnun değil!

Sarı-kırmızılı takımın hocası, Galatasaray'ın başında çıktığı 8 büyük maçta sadece 1 puan alırken 7 mücadelede sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Vodafone Park'ta alınan 3-0'lık mağlubiyet ise tartışmaları alevlendirdi. Galatasaraylı taraftarlar maç sonrasında Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak Igor Tudor aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Bir grup taraftar, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınan teknik direktör Fatih Terim'in takımın başına geçmesini isterken "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yaptı.

Tesislere gelen kadın voleybol takımını taşıyan otobüs, futbol takımı otobüsü sanılınca taraftarlar tepki gösterdi. Futbol takımının içinde olmadığını anlayan taraftarlar kadın voleybol takımını alkışladı. Ellerinde Fatih Terim fotoğrafları bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, polis eşliğinde tesislere giren otobüs etrafında "Tudor istifa" tezahüratlarıyla Hırvat çalıştırıcıya çağrıda bulundu ve Fatih Terim fotoğraflarını tesis duvarlarına yapıştırdı.