TFF Elit U19 Ligi'nde 27. hafta mücadeleleri oynanırken 55 puanla ikinci sırada bulunan Galatasaray, 54 puanla hemen arkasındaki Trabzonspor'u ağırlıyor. Bu zorlu maç öncesinde 19 yaş altı takımına Galatasaraylı taraftarlardan sürpriz geldi! 2018 Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında hazırlık maçları için verilen milli arada altyapı maçına giden taraftarlar, görsel şova imza attı, dikkatleri çekti!

Tribünün sol tarafına koreografi hazırlayan Galatasaray taraftarları, alt tarafda ise "Her hafta sonu aynı sahneler" anlamına gelen "Identical scenes every weekend" ifadelerini yazdı.

Galatasaray taraftarlarının bu koreografisi sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Galatasaray taraftarları, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 0-0 berabere biten Fenerbahçe maçı öncesinde de taraftara ve basına açık şekilde Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen son taktik idman için stada giderek takımına destek vermişti.





Galatasaraylı taraftarlar antrenmanı maça çevirdi!

















Galatasaraylı taraftarlar antrenmanı maça çevirdi!

Fatih Terim de Fenerbahçe maçı sonrasında taraftarlarla aralarındaki mesafeyi yok edeceklerini dile getirmişti.