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3-) BÜYÜK MAÇ SENDROMU

Şampiyonluk yarışı yaptığı takımlarla oynadığı 7 maçın 6'sını kaybetti, sadece 1 beraberlik aldı. Başakşehir ve Trabzon'a 2'şer, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 1'er kez mağlup oldu.