Teknik direktör Fatih Terim’in Malatya maçının ardından yaptığı açıklamalarda ‘İstikrar’ sorusunu yanıtlarken ilerleyen yıllarda Galatasaray’da başka bir görevde de bulunabileceğinin sinyallerini verdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, A Milli Takım’da 6 sene istikrarlı bir şekilde kaldığını belirten Terim, “Mesela beni gönderdiler dediğimde kimse buna inanmıyordu. ‘Avrupa şampiyonu oldun, seni kim gönderebilir?’ diyorlardı. Ama insan istenip istenmediğini bilmez mi? Ben olur da gün gelir, ayrılır ve başka bir pozisyona geçersem bu istikrarı sağlamak adına hareket edeceğim” ifadelerini kullandı. Deneyimli çalıştırıcının bu sözleri divan üyesi olduğu Galatasaray Kulübü’nde ilerleyen yıllarda başkanlığa aday olabileceği yorumlarına neden oldu.