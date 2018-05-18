Süper Lig'in son haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Sarı-Kırmızılılar'ın paylaştığı videoda Fatih Terim şunları söyledi:

"Birçok şampiyonluk elde ettim. Ama bu seferki sebebi bende kalsın, anlamlı bir şampiyonluk olarak tarihe geçecek inşallah. Maçtan başka bir şey düşündüğümüz yok. Hiç kolay bir maç değil. Özellikle oyuncular için. Özellikle ilk defa şampiyon olacaklar için. Daha önce böyle bir maç oynamış ve 50 bin kişiye karşı gitmiş kupayı kaldırmış bir takım olarak yine evelallah oradan hayırlısı ile döneceğiz"

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 18, 2018