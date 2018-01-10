Galatasaray'da 4. kez göreve gelen Fatih Terim, sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, çıkan bazı haber ve ortaya atılan iddialarla ilgili olarak emeğini ve vaktini, takıma ayırdığını söyledi.

Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Galatasaraylılar,

bir süredir içimizdeki ve dışımızdaki bazı aktörlerin vesile olduğu gerçek dışı iddia, yorum, haber ve ithamları duyuyorum. Tüm enerjimi, hevesimi, heyecanımı, başarı isteğimi ve emeğimi, ikinci sezon hazırlıkları için zorlu bir yola çıktığımız takımımıza ayırıyor, boşa zaman harcamak istemiyorum. Herkesin içi rahat olsun."

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, dün katıldığı bir televizyon programında Fatih Terim'le ilgili olarak açıklamalar yapmıştı. Fatih Terim'in imza töreninde söylediği "Nerede kalmıştık?' derseniz, 'Antrenmanda kalmıştık' derim. Haberi antrenmanda almıştım hatırlarsanız" ifadeleri üzerine konuşan Aysal, Terim'le yollarını kendilerinin ayırmadığını, tecrübeli teknik adamın Milli Takım'ı seçtiğini dile getirmiş ve ayrılık kararının antrenmandan önce verildiğini söylemişti. 'İmparator' lakaplı teknik adamın bu açıklamasını, Ünay Aysal'ın sözleriyle alakalı olduğu konuşuluyor.

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