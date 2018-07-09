Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, antrenman öncesi fikstür ve transferle ilgili soruları yanıtladı.
Fatih Terim şu ifadeleri kullandı:
"Fikstür iyi görünüyor, sıkıntılı görünüyor...' Ben böyle düşünmüyorum. Nerede oynarsanız oynayın, futbolun gereklerini yerine getiriyorsanız çok da sıkıntı çekmiyorsunuz. Soğuk hava iki tarafa da soğuk. Sahada doğruları yapmanın aslolan olduğunu düşünüyorum. O yüzden fikstür hepimize hayırlı olsun.
Futbol öyle bir oyun ki, kolay dedikleriniz zor, zor dedikleriniz de kolay geçebilir. 17 takımla bir devrede oynayacaksınız, aynı 17 takımla bir kez daha oynaycaksınız. Çarşamba-pazar'ların önemine dikkat çekmemin sebebi budur, haftada 3 maç oynayalım.
Onyekuru geçen Ocak'tan beri takip ettiğimiz oyunculardan bir tanesi. Geçen sene Everton kiralık verdi Anderlecht'e. Kısa mesafede çok yol katetmiş. Zaman zaman santrforun arkasında ve santrforun yanında da oynuyor. İnşallah biter. Ekonomik olarak da makul olduğunu herkes görecektir. Bildiğiniz gibi bonservis ödeyerek oyuncu alamıyoruz, eğer satmamışsak. Buna göre doğru bir şey yaptığımıza inanıyoruz. Bütün prosedürler tamamlandı. Onyekuru'nun yarın kampa katılmasını bekliyoruz.
Gelirini-giderini doğru yönetecek bir spor aklı oluşturmak istiyoruz. Oluşturmak zorundayız. O yüzden bunu da çok önemsiyorum. Başkan ve yönetimimizi sıkıntıya sokacak bir istekte bulunmayız. Artık bundan sonra işin sadece teknik kısmını değil, ekonomik kısmını da düşünmeliyiz. Finansal Fair-Play'e zarar verecek bir şey yapmamak adına gelire gidere dikkat etmeliyiz.
Taraftarlarımız merak etmesin. Gerekli yerlere gerekli isimleri düşünüyoruz, nasipse alacağız. Eğer birini satıyorsak, birini de alıyorsak muhakkak bir bildiğmiz var. Dayanağımız çok basit. Öncelik Galatasaray olduğuna göre, ona göre davranacağız. Almalar ne kadar doğalsa, göndermeler de o kadar doğal olmalı. Galatasaraylılar sürprizleri severler. Ben de isterim yarın sabah bütün transferler burada olsun, ama maalesef öyle olmuyor.
Transferimiz biraz sürpriz oldu size. Transfer benim bildiğim gizli yapılır. Açıkçası bundan sonra havalimanında karşılamayı da kaldırır, giderken yolcu ederiz.
Galatasaray'a değer katan bir akademi hayalim. Onu da yavaş yavaş kuracağız. Bu akademiye değer katan yetenekli oyuncular bulmak zorundayız. Bu sene onu Ozan'la kullanacağız. Burada yok, keşke olsaydı. Önemli bir mesafe katedecekti. Stoperle ilgili başka bir karar almamıza neden olabilirdi. Altyapıdan şu an birçok oyuncuyu yanımıza yanaştırdığımız bir gerçek. Gençlerle ilgili Ümit Davala ile Necati Ateş'i bir yerlere gönderdik.
Mümkünse yerli kaleci arıyoruz. Bazı görüşmelerimiz var. 13. yabancımızı aldığımızı herkes biliyor. Böyle bakınca kalecinin yerli olması bizim için önem arz ediyor. Ancak hem kesemize uygun, hem idealimize uygun pek kolay olmuyor."
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