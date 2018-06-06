Fatih Terim'den yönetime transfer mesajı

Galatasaray’ın hocası Fatih Terim’in transfer konusunda yöneticilerle yaptığı görüşmelerde “Alternatifli bir kadroya ihtiyacımız var. Rekabet olmazsa başarı da olmaz” dediği öğrenildi. Çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar, her mevkiye en az 2 isim düşünüyor