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Fatih Terim'den yönetime transfer mesajı

06.06.2018 - 06:19 | Güncelleme:

Galatasaray’ın hocası Fatih Terim’in transfer konusunda yöneticilerle yaptığı görüşmelerde “Alternatifli bir kadroya ihtiyacımız var. Rekabet olmazsa başarı da olmaz” dediği öğrenildi. Çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar, her mevkiye en az 2 isim düşünüyor

  • 1 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı
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    Yeni sezon için kolları sıvayan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetime sunduğu raporunda kadro derinliğini şart koştu. 

  • 2 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı
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    3 kulvarda birden yarışacak takımının başarılı olabilmesi için her mevkide en az 2 oyuncunun elinde bulunması gerektiğini düşünen İmparator’un, “Alternatifli kadroya ihtiyaç var. Rekabet olmazsa başarı da olmaz” dediği bildirildi.

  • 3 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı
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    Şu anda sağ bek dışındaki her mevkide sıkıntı olduğunu gören Terim’in, birkaç mevkide oynayabilecek ‘joker’ oyunculara yönelmeleri gerektiğini yönetime bildirdi.

  • 4 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı
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    KARAR BELİRLEYİCİ OLACAK

    Transfer için ön çalışmalara başlayan Mustafa Cengiz yönetimi, cuma günü açıklanması beklenen UEFA kararının ardından rotayı belirleyecek. 

  • 5 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı
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    Kadro kısıtlaması gelirse, birkaç mevkide forma giyebilen çok özellikle oyunculara ağırlık verilecek.

  • 6 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı
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    ‘Sattığın kadar al’ yaptırımının uygulanması halinde ise Terim’in düşünmediği isimler gönderilecek ve kaynak yaratılıcak. Daha sonra da alternatifli kadro için imzalar atılacak.

  • 7 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı
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    YEDEK KALECİ: Türkiye Kupası maçlarında sorun yaşatmayacak deneyimli bir kaleci aranıyor. Serkan Kırıntılı’nın ismi geçiyor. 

  • 8 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı
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    STOPER: Gözden düşen Maicon satış listesinde. Denayer’in durumu belirsiz. Terim bu bölgeye en az 2 takviye istiyor. 

  • 9 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı
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    SOL BEK: Nagatomo için çalışılıyor. Kiralıktan dönen Carole alternatif görülüyor. Uğur Çifçi’nin adı geçiyor. 

  • 10 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı
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    ORTA SAHA: Oyunun akışını yönlendirecek bir isim isteniyor. Donk kalacak. Nuri Şahin iknaya çalışılıyor. 

  • 11 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı
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    SAĞ KANAT: Feghouli teklif gelirse satılacak. Terim, Sinan’a daha fazla şans verecek. Transfer için aklındaki isim ise Emre Mor. 

  • 12 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı
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    10 NUMARA: Terim, Belhanda’da ışık görmüyor. Çok yönlü bir oyuncu bakılıyor. A.Alanya’dan Emre Akbaba’nın adı geçiyor... 

  • 13 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı
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    SOL KANAT: Cazip teklifler gelen Rodrigues kalsa da Terim bu bölgeye mutlaka bir oyuncu takviyesi talep ediliyor. 

  • 14 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı
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    FORVET: Gomis’in yanına bir golcü daha alınması raporunu veren Terim, Fransız yıldızın yükünü hafifletmek istiyor. Araştırmalar devam ediyor.

  • 15 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı
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