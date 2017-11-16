Galatasaray, T.J. Cline ile yollarını ayırdı

Galatasaray Odeabank'ta kötü sonuçların ardından takımda değişmeler başladı. İlk olarak geçtiğimiz hafta Amerikalı pivot Rakeem Christmas ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılılar, şimdi de Amerikalı forvet T.J. Cline ile yollarını ayırdı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2017/2018 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı forvet T.J. Cline ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti" denildi.

Cline, Galatasaray Odeabank formasıyla bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Basketbol maçında 1 dakika süre aldı. 23 yaşındaki basketbolcu, Eurocup'ta ise 4 müsabakada görev aldı.



Sarı-kırmızılılar son olarak 28 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu Jordan Taylor'ı kadrosuna katmıştı