Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Haftanın en önemli karşılaşması Galatasaray - Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcıları ise Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu oldu. Maçın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya olacak.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;



CUMA

20:00 Demir Grup Sivasspor - Kardemir Karabükspor ( Ali Şansalan)



31 MART CUMARTESİ

13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Arda Kardeşler)

16:00 Antalyaspor - Bursaspor (Halil Umut Meler)

19:00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor (Barış Şimşek)



1 NİSAN PAZAR

13:30 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor (Mete Kalkavan)

13:30 Göztepe - Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)

16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Galatasaray - Trabzonspor (Fırat Aydınus)



2 NİSAN PAZARTESİ

20:00 Kayserispor - Fenerbahçe (Ümit Öztürk)