Galatasaray'ın golcü oyuncusu Sofiane Feghouli, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Feghouli, "Kazanmamız çok önemliydi. Trabzon'daki ilk maç iyi geçmedi, kazanmak istiyorduk. Ben de bu maçta gol atmak istiyordum ve Mariano'nun pasıyla gol atabildim." ifadelerini kulllandı.

Sağ kanatta birlikte oynadığı Mariano ve Linnes için de konuşan tecrübeli oyuncu, "Mariano ve Linnes ile oynamaktan zevk alıyorum. Çok iyi oyuncular, iyi ki varlar, iyi ki onlarla oynuyorum." dedi.