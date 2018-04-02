Gazete Habertürk'ün haberine göre Trabzonspor Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, Twitter hesabından “Ersun’u ve Rıza’yı hoca diye bize baskılayanlar, Trabzonspor'u küçültme planı yapan eller, şefaat istemez gölge etmeyin yeter! Diren Trabzonspor’um” mesajı yazdı. Büyük yankı uyandıran mesaj kısa süre sonra silindi.

Saral, Galatasaray’ın skor tabelasındaki yazı için ise “Daha önce ‘2010-11 şampiyonu Trabzon’ pankartı açanlar, meseleyi geçiştiriyor. Hem başkandan hem de sitelerinden çirkin yazı için özür bekliyoruz, aksi halde iki camia arasında büyük kırılma yaşanacak” açıklaması yaptı.

TARAFTARLAR KAPIŞTI

Takımlarını desteklemek için TT Stadı’na otobüslerle gelen Trabzonlu taraftarlar, stat girişinde Galatasaraylı taraftarlarla karşılaştı. Otobüslerden inen bazı Bordo-Mavili taraftarlarla stada doğru yürüyen Sarı-Kırmızılılar arasında gerginlik yaşandı. Birbirlerine ağır küfürler eden iki taraf, su şişeleri fırlattı. Fiziksel teması önleyen çevik kuvvet ekipleri, birkaç Trabzonlu taraftarı gözaltına aldı. Bu arada Sarı-Kırmızılı taraftarlar, maç öncesi ısınma bölümünde taraftarlarını selamlayan Trabzonlu oyunculara tepki gösterip sahaya yabancı madde attı. Eski G.Saraylı Burak, taraftarlara sakin olmaları yönünde işaret yaptı.