Süper Lig'de son düzlüğe girilirken kritik mücadele geldi çattı! Lider Galatasaray, 4-1'lik Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetiyle moral depolayan Trabzonspor'u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde gözler Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz'da olacak!

HIRS KÜPÜ GOMIS

Süper Lig’de son 8 haftaya lider giren Galatasaray’da Bafetimbi Gomis, kritik maçlara özel olarak hazırlanıyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sezon başında geldiği Sarı-Kırmızılı kulüpte taraftarların da sevgilisi haline gelen Fransız forvet, kariyerindeki ilk şampiyonluk kupasını kaldırmanın hayallerini kuruyor. Ligde bu zamana kadar kaydettiği 25 golle ‘krallık’ yarışında da zirveyi elinden bırakmayan 33 yaşındaki oyuncu, büyük maçlardaki şanssızlığının üstesinden gelmek için de var gücüyle çalışmalarına devam ediyor.

İlk yarıda oynanan dev maçlarda F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon ve M.Başakşehir filelerini havalandırmayı başaramayan Gomis, Kadıköy deplasmanında da ezeli rakipleri F.Bahçe’ye karşı sessiz kalarak ligde 2 kez karşılaştıkları bir takıma karşı ilk defa gol atamamıştı. Ancak bunu tersine çevirmeyi isteyen deneyimli oyuncunun, Trabzonspor maçıyla bu şanssızlığını kırıp kalan büyük karşılaşmalara damga vurmak istediği öğrenildi.

FIRTINA'NIN KOZU KRAL!

Süper Lig’de ve kupada hedeflerinin uzağında kalan, üstüne bir de olağanüstü genel kurul kararıyla sarsılan Trabzonspor’da tek amaç Galatasaray deplasmanından alınacak bir galibiyetle Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürmek. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre bu sezon İstanbul’da oynadığı maçlarda F.Bahçe, Beşiktaş ve M.Başakşehir’le 2-2 berabere kalarak hiç yenilmeyen Fırtına, ligin ilk yarısında devirdiği Aslan’ı yine yenerek taraftarlarına unutulmaz bir zafer yaşatmak istiyor.

Bordo-Mavili takımın en büyük umudu ise bu sezon çıktığı 20 mücadelede 20 gol atan Burak Yılmaz... Galatasaray’dan ayrılıp Çin’e transfer olan, ardından ise Trabzon’a geri dönen Kral, ligin ilk yarısında sakatlığı nedeniyle forma giyemediği eski takımına karşı ilk kez sahada olacak. Golcü oyuncunun bu maç öncesi arkadaşlarıyla sık sık motivasyon toplantıları yaptığı ve atacağı gol ya da gollerle galibiyeti getirmek istediği bildirildi.