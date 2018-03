HTS Meclisi’nde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzon maçını masaya yatırdık. Mircea Lucescu ile gençleştirme operasyonu içinde olan Milli Takım’ın son durumunu ve Rusya’da yapılacak olan Dünya Kupası’nın favorilerini değerlendirdik.



TRABZON GALATASARAY’A YENİ BİR SÜRPRİZ YAPABİLİR Mİ?



MİLLİ TAKIM UMUT VERİYOR MU?



DÜNYA KUPASI’NIN FAVORİSİ KİM?



SELÇUK TEPELİ: TERİM FUTBOLDA İMPARATORLUĞUNU TEKRAR KURMA YOLUNDA İLERLİYOR



Trabzonspor bu kez sürpriz yapamaz, çünkü Galatasaray’ın artık önemli bir avantajı var: Fatih Terim. Tudor ile ilgili tartışmalar sürerken Terim’in adı gündeme geldiğinde, “Ancak futbola odaklanır, futbol anlayışını da güncelleyebilirse başarılı olur” demiştim. Çünkü Fatih Terim kariyerinin büyük bölümünde dikkatini futboldan çok siyasete vermiş gibi gelir bana. Ama futbolun otoritesi TFF ile karakolda biten son Milli Takımlar Direktörlüğü görevinin ardından, artık olması gerekeni yapıyor ve futbolda “İmparator”luğunu tekrar kurma yolunda ilerliyor. Elinin altında hiç de fena olmayan bir kadro da bulununca, Sarı Kırmızılılar şampiyonluğun favorisi haline geliyor. Terim’in sonuca bu kadar yaklaşmış, futbola bu kadar konsantre olmuşken Trabzonspor maçını şansa bırakacağını sanmıyorum.



HALİL ÖZER: TARAFTARINI ARKASINA ALINCA FARKLI OLUYOR



Bu maç Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki kader maçlarından birisi olacak. Galatasaray kendi sahasında taraftarını da arkasına alarak farklı oluyor. Özellikle yabancı oyuncular iç sahada daha etkili futbol sergiliyorlar. Bu maç deplasmanda olsaydı Trabzonspor favori derdim. Bence Galatasaray iki adım önde. Ama çok zor bir maç olacak. Galatasaray için en kritik maçlardan birisi. Artık beraberlikler bile büyük yaralar açabilir. Trabzonspor’un durumu çok karışık. En azından bu kaos ortamında Galatasaray önünde moral arayacaklar. Konsantrasyon bu maçı çözecektir.



MERİÇ MÜLDÜR: TRABZON BU MAÇIN ALTINDAN KALKAMAZ



Galatasaray bu havayı yakaladıktan sonra bu 90 dakikadan bir sürpriz çıkması çok zor. Futbolda tabii ki her türlü beklenmedik skorları görüyoruz da bu maçta olmaz. Rıza Çalımbay’ın ekibi her ne kadar tüm şartlarını zorlayacak olsa da bu maçın altından kalkamaz. Karşısında hem istim üzerinde bir rakip var hem de kadro kalitesindeki fark ortada. Tek kozları Burak Yılmaz. Burak’la topu buluştururlarsa golü buluyorlar, buluşturamazlarsa yıkılıyorlar. Bir tek Burak’la Galatasaray’a karşı, hem de TT Arena’da dayanamazsın.



SERDAR ALİ ÇELİKLER: FAVORİ BELLİ



Söz konusu takım Trabzonspor ise her yerde her takımı yenebilir. Son birkaç maçtır da dediğiniz gibi Bordo-Mavili takımın üstünlüğü var. Ben bunca yıldır futbol izleyicisiyim; 2004’ten bu yana spor medyasındayım, son düzlükte Galatasaray’ın hata yaptığına neredeyse hiç şahit olmadım. Normalde 8 hafta kala Galatasaray averajla bile lider olsa “Şampiyon Galatasaray” derdim. Şimdi tam olarak söyleyemiyorum çünkü bu 3 maç mühim; Trabzon-Gençlerbirliği-Başakşehir üçlüsü Galatasaray açısından kritik. Bu maçların ardından daha net bir yorum yaparım. Bu maçın özeline gelecek olursak favori elbette Galatasaray.



FAİK ÇETİNER: ÇALIMBAY'IN İŞİ ÇOK ZOR



Trabzonspor bu yıl İstanbul’da oynadığı önemli maçları kaybetmedi (Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe). Bu karşılaşmalarda takımın başında bulunan Ersun Yanal ile sonradan yollar ayrıldı. Bana göre Yanal takımın başında kalmalıydı. Yönetim, baskılara dayanamadı. Rıza Çalımbay’lı Trabzonspor’un ise ilk yarıda yendiği Galatasaray karşısında işi çok zor. Ben bu maçta Bordo-Mavili takımın bir sürpriz yapacağını düşünmüyorum. Mücadelenin favorisi Galatasaray. Zaten şampiyon olmak istiyorlarsa, Trabzonspor’u mutlaka yenmek zorundalar. Galatasaray’ın elindeki avantajı kaçıracağını sanmıyorum.



BÜLENT YAVUZ: PAPAZ HER ZAMAN PİLAV YEMEZ



Galatasaray şampiyon olmak istiyorsa Trabzonspor’u yenmek zorunda. Şu andaki moral motivasyon olarak takım birlikteliğinin en tepe noktasında. Oyuncular hocalarını seviyor, çok güveniyorlar. Birbirlerine saygı duyuyorlar ve arkadaşlık bağ- ları oldukça kuvvetli. Şu anda liderler ve Takır takır top oynuyorlar, leblebi gibi gol atıyorlar. Her şey Cimbom’un lehine bu fırsatı kaçırmazlar. Trabzonspor eski Trabzonspor değil. Yönetimsel sıkıntılar had safhada. Her gün çarşaf çarşaf karşılıklı suçlamaları okuyoruz. Takımda huzur da yok. Performans olarak da tat vermiyorlar. Bana göre Trabzon’un hiç şansı yok. Top yuvarlaktır belli olmaz diyenlere ben de “Papaz her zaman pilav yemez” derim.



ATİLLA TÜRKER: KAYBETME LÜKSÜ YOK



Bol gollü bir maç olur. Galatasaray’ın puan kaybetme lüksü yok. Kazanmak için her yolu deneyecek. Sürekli golü düşünecek. Ama Trabzonspor da bu tür maçları çok iyi oynuyor. Eşitlik bozulmadığı takdirde iki taraf da özellikle son bölümde çok riske girer. Ama ne olursa olsun Galatasaray çok daha ağır basıyor.



İBRAHİM YILDIZ: TERİM FARKI ORTADA



Yönetim sorunları yaşayan Trabzon, Galatasaray karşısında mutlak puan almak isteyecek. Savunması istenilen düzeyde olmayan Bordo-Mavililer’in en büyük kozu Burak Yılmaz. Gomis’e, Belhanda ve Rodrigues de katılırsa Galatasaray maçı rahat kazanır... Terim farkı da ortada. Bu da unutulmamalı.

"SİSTEMİ SİLE SİLE FUTBOLDAN SİLİNDİK"



Mircea Lucescu ile yeni sayfa açtığımız Milli Takım ile ilgili en dikkat çekici yorum Meriç Müldür'den: “Gençlerden yeni bir takım oluşturmayı Ersun Yanal da denedi, şans tanınmadı. ‘Milli Takım oyuncu yetiştirme yeri değil, yarışmacı takım yeri’ dendi. Ne denediysek tutmadı. Sistem hep sil baştan. Sistemleri sile sile dünya futbolundan silindik!”



SELÇUK TEPELİ: MİLLİ TAKIM'IN POTANSİYELİ İLGİ ÇEKİCİ



Bir anda ortalama 3 yaş gençleşen A Milli Takım’ın henüz futbolu değilse bile, potansiyeli ilgi çekici olmaya başladı. Bence Lucescu ortaya çıkarmaya çalıştığı yeni takımla son yıllara kıyasla başarılı olur. Zira Milli Takım bir süredir o kadar başarısız ki kim ne yapsa daha başarılı görünecektir. Asıl mesele bu değil. Bizim, Milli Takım ve futbol için “başarı” sözcüğünü nasıl tarif edeceğimiz önemli. Bunu henüz yapmadık. Uğruna dökülen paraya, yapılan kavgaya ve çektiği ilgiye bakılırsa, Türkiye bir futbol ülkesidir. O halde bunun karşılığını almalı ve kulüpleriyle, millileriyle uluslararası alanda arada finaller oynayıp bazen kupa bile kaldırabileceği istikrarlı bir çizgiye kavuşmalı. Zamanla bir ekol yaratmayı da hayal edebileceğimiz bir gidişe, bence başarı diyebiliriz. Gözü- mün yükseklerde olduğunu düşünüyorsanız, “dökülen paraya, yapılan kavgaya ve çektiği ilgiye” tekrar bakın, birkaç ülkeyle de kıyaslayın derim. Buradan bakıldığında başarıya daha çok var bence.



ALMANYA KAZANIR KONU KAPANIR



Son dörde Almanya, İspanya, Brezilya, Belçika kalır. Almanya kazanır. Konu kapanır.



MERİÇ MÜLDÜR: KENDİMİZE DE GÜVENELİM, LUCESCU'YA DA



Gençlerden yeni bir takım oluşturmayı Ersun Yanal da denedi, şans tanınmadı. Milli Takım oyuncu yetiştirme yeri değil, yarışmacı takım yeri dendi. Ne denediysek tutmadı. Sistem hep sil baştan. Sistemleri sile sile dünya futbolundan silindik! Lucescu’yu getirdik bari bu şansı ona tanıyalım. Yeni kadronun futbolu adına konuşmak için çok çok erken. Rumen Hoca’nın tecrübesi de bunca yıllık geç- mişinde başardıkları da ortada. Kendimize de güvenelim, Lucescu’ya da. Bir şey kaybetmeyiz. Ama biz hala Milli Takım formalarına kafayı takıyoruz! Eleştirecek ille de bir şey buluruz.



KEŞKE ORGANİZASYON BİZE GELSE



Bu sorunun cevabını kestirebilmek çok zor. Umarım sürprizlerle dolu bir festival olur. Keşke Batı dünyasının Rusya ile yaşadığı diplomatik kriz işimize yarasa, o çok önemli ülkeler boykot kararı alsa da organizasyon bir şekilde bize gelse.

HALİL ÖZER: LUCESCU'NUN ARADIĞI ORTAM OLUŞTU



Ben umutsuz değilim. Lucescu yıllardır başarıya aç oyuncularla başarılı olmuş- tur. Bu tip oyuncuları bulur çıkartır. Bu tip oyunculardan takım yaratmaya çalışır. Bunda da başarılı olur. Asıl şimdi Lucescu’nun aradığı ortam oluştu. Papaz oyuncular konusunda sıkıntılar yaşıyor. Daha doğrusu istediklerini yapamıyor. Onları eğitemiyor. Şimdi ise kadro giderek gençleşiyor. Ben bir daha Arda, Burak tarzı oyuncuların Milli Takım’a gireceğini düşünmüyorum.



ARJANTİN FAVORİM

Bu sene Dünya Kupası karışık. Bir kere İngiltere’de ortaya çıkan casus krizi ilerleyen zamanda yeni krizler ortaya çıkarabilir. Ben bu sene ilk kez Arjantin’i favori olarak görüyorum. Arkasından da Almanya ve İspanya favori listeme girer. Ama şu var; keşke biz de olsaydık. Haziran ayı geldiğinde bunun üzüntüsünü daha çok yaşayacağız.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: BİR ŞEYLER EKSİK YA DA FAZLA



Açık bir şey söyleyeyim; milli maçları izlemedim. İçimden izlemek gelmedi. Özür dilerim ama Milli Takım’a bir türlü ısınamadım. Bir şeyler eksik ya da fazla geliyor bana. Rusya-Fransa maçını izledim mesela. Ama bizim maçlarımızı izlemedim. Sempati besleyecek bir takım oluşur inşallah.



MESSİ’NİN ALMASINI İSTERİM



Benim son 4 adayım İspanya-Fransa-Arjantin ve Brezilya. Almanya da elbette doğal favoridir. Messi’nin Dünya Kupası’nı almasını isterim ama Messi’siz Arjantin’i de İspanya karşısında gördük ki tam bir felaket. Fransa çok iyi. Bakalım Dünya Kupaları genelde futbola yeniden kan katan dönemlerdir. Heyecanla bekliyorum.

ATİLLA TÜRKER: LUCESCU İLE YOLLAR AYRILIRSA KİMSE ŞAŞIRMASIN



Lucescu’nun Milli Takımımıza vereceği fazla bir şey yok. Zaten futbolumuzun en büyük ayıplarından biri Lucescu’nun A Milli Takım sorumluluğuna getirilmesidir. Dünyada Milli Takımlar artık kısıtlı maç yapıyor. Lucescu’nun tüm futbolcuları izlemesi, bilmesi, tanıması, motive etmesi çok zor. Şimdilik herkes günü kurtarıyor. Bakmayın siz “Lucescu’nun arkasındayız” şeklindeki demeçlere. Lucescu ile sezon sonunda yollar ayrılırsa kimse şaşırmasın. Zaten tutarsız icraatları ve açıklamalarıyla hep şaşkınlık yaratıyor.



PORTEKİZ SÜRPRİZ YAPABİLİR



Favorim elbette ki Almanya... En kötü ihtimalle finali oynar. İlk 4 mü? Almanya, Brezilya, Fransa, İspanya. Portekiz’den de bir sürpriz bekleyebiliriz.

İBRAHİM YILDIZ: MİLLİ TAKIM İÇİN SABIR GEREKİYOR



Gençleşme ve yenilenmenin sıkıntıları yaşansa da, en doğru olan yapılıyor... Geleceğin takımı ancak bu şekilde yaratılabilir. Son iki karşılaşma da ortaya koyulan istekli oyun önemliydi. Avrupa’dan gelen Cenk, Cengiz, Çağlar, Hakan Çalhanoğlu takımın iskeletini oluşturur. Tek sorun yeterli hazırlık maçının olmayışı. Sabırlı olmak zorundayız.



RUSYA’DA İŞLER KARIŞIK



Dünya Kupası öncesi ortaya çıkan “diplomat skandalı” futbolu nasıl etkileyecek şu anda belirsiz. FIFA ne kadar etkili olacak? Katılım sorunu gerçekten yaşanırsa Dünya Kupası belki de tarihinde ilk kez skandala dönüşebilir. Almanya, Brezilya, İspanya, Fransa belki Arjantin ilk dördü zorlar.

BÜLENT YAVUZ: YORUMLAMAK İÇİN ERKEN



Genç ve yeni oyuncuların hepsine bayıldım. Arzulu istekli bir şeyler yapabilmek için neleri var neleri yok ortaya koydular. Mücadele hırsları ve performansları benden tam not aldı. İki maçta da ortaya çıkan futbolu şu aşamada yorumlamak bence doğru olmaz. Eksiklerimiz var. Kadrodaki bazı isimleri göremedik. Özellikle stoperde Uğur Demirok süre almalıydı. Volkan tamam da madem yeni takım oluşturuyoruz kalede Harun ve Serkan oynayabilirdi. Lucescu kurt hoca. Başarılı olsun diye geldi. İlk denemede sınıfta kaldı. Dünya Kupası’na gidemedik. Ama bu sefer mazeret yok. 2024’e talibiz ve de alacağız. Böyle bir durumda Lucescu’dan şaha kalkan bir Milli Takımı bekliyoruz.



HOROZ’UN SESİ ORTALIĞI ÇINLATIR



Türk Milli Takımı Avrupa veya Dünya Kupası’nda yoksa seyrederken içim her zaman buruk olur. Ama bu sefer öyle olmayacak. Neden mi? Cüneyt Çakır var Cüneyt Çakır. Onurumuz ve gururumuz... Sevgili Çakır bayrağımızı dalgalandıracak. 80 milyonun kalbi onun için atacak. Takımımız yok ama hakemimiz var. Turnuvadaki favorilerime gelince... 2018 bu sefer büyük bir sürprize imza atacak. Son dörde kim kalıra gelince; finallerin müdavimleri Brezilya, Almanya, İspanya ve Fransa... Şampiyon kim olur? Horoz’un sesi ortalığı çınlatır.

FAİK ÇETİNER: LUCESCU'NUN KREDİSİ HİÇ YOK

Gençleştirilmiş Milli Takım için sağlıklı yorum yapmak zor. Oynadığımız iki hazırlık maçında da rakipler vasatın altındaydı. Tamamı ümit vadeden oyuncularımız var. Bunların başında da Cengiz geliyor. Ancak Cengiz’ler çoğalmadıkça başarı yakalamak zor... Bu takımın elbette zamana ihtiyacı var. Bu arada hala Volkan Babacan, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal’la yürümeye çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu oyuncular olur mu, sanmam. Yerleri kolay dolar mı, tartışılır. En önemlisi Lucescu’nun kredisi var mı, hiç yok.



ZEVKLİ VE RENKLİ GEÇMEZ



Ronaldo, Neymar, Messi... Her şampiyonada bu yıldızlar üzerine yoğunlaşılıyor. Futbolsever de bu işten sıkıldı sanırım. Dünya Kupası’nın çok zevkli geçeceğini sanmıyorum. Tek ümidim; yeni birkaç yıldızın ortaya çıkması. Favoriler İspanya, Almanya ve Brezilya... Portekiz ve Belçika da sürpriz yapabilirler. Ev sahibi olmasına rağmen bu futbol görüntüsüyle Rusya’nın da şansı yok gibi.