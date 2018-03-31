Galatasaray'da gözler Trabzonspor maçına çevirildi! Teknik direktör Fatih Terim, Trabzon karşısında oyuncularından maçın başlamasıyla birlikte tam saha pres istedi. Gazete Habertürk'ün haberine göre baskıyla rakibi top kaybına zorlayacak olan Sarı-Kırmızılılar, erken bir golle de skor ve oyun avantajını ele geçirmek istiyor.

Terim kapılan toplarda özellikle Rodrigues’in süratine ve Gomis’in bitiriciliğine güveniyor. Florya’da dünkü çalışmada futbolcular gruplar halinde eğitsel amaçlı uygulamalar yaptı. Sınırlı alanda çift kale taktik oyun ile savunma ve hücum çalışmaları üzerinde duruldu.

ZİNCİRİ KIRMAK İSTİYOR!

Ligde yarın Trabzon’u konuk edecek Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleri ile oynadığı maçlardaki kötü istatistiğini sonlandırmaya çalışacak. Aslan, ligde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir ile oynadığı son 16 maçta 11 yenilgi, 5 beraberlik aldı. Trabzon’a karşı ise son 3 maçı da kaybetti. Bu maçlarda 8 gol atarken, 29 gol yedi.