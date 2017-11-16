Arda Turan Galatasaray'a gelecek mi?

Ntvspor'un haberine göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Bebek'te bir araya geldi. 20.30'da başlayan ve yaklaşık 2.5 saat süren yemekte Arda Turan transferi konusunda her iki taraf da büyük yol kat etti.



Galatasaray yönetimi, sponsor desteğini aldıktan sonra gözünü Barcelona kulübü ile yapacağı görüşmeye çevirdi. Sarı kırmızılılar, elde edilen maddi kaynak ile Arda Turan'ı kadroya katmak istiyor. Önümüzdeki günlerde Galatasaraylı yetkililerin Barcelona kulübüyle temasa geçmesi bekleniyor.



Galatasaray ve NEF arasındaki forma sponsorluğu anlaşması 10 Ağustos 2016 tarihinde imzalandı. Her iki taraf yapılan anlaşma çerçevesinde 1 + 1 + 1 sezon opsiyonlu olarak Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Türkiye’de oynanacak diğer maçlarda geçerli olacak göğüs reklamı konusunda anlaşmaya varmıştı.