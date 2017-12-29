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Transferle ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, Galatasaray’ın menfaatleri için kişisel dostluklarını da kullanacağını söyleyen Terim’in, sezon başında Fransa’nın Nice kulübünden 20 Milyon Euro’ya İnter’e transfer edilmesine karşın yeterince forma şansı bulamayan 24 yaşındaki oyuncuyu, uygun bir bedelle kiralamak istediği öğrenildi.