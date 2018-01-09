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Celta Vigo’da bu sezon 14 maçta görev almasına rağmen bunların sadece 3’ünde ilk 11 başlayan Emre’nin de daha fazla forma şansı bulabileceğini düşündüğü Galatasaray’a gelip eski hocası Fatih Terim’le çalışmaya sıcak baktığı bildirildi.