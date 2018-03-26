2019’dan itibaren yabancı sayısının azalacak olması, Galatasaray’ı transferde yerli oyunculara yöneltti. Teknik direktör Fatih Terim’in yurt içindeki bir numaralı hedefi ise Emre Akbaba...



Fanatik'in haberine göre, geçtiğimiz haziran ayında Türkiye Futbol Direktörlüğü yaptığı dönemde Emre’yi ilk kez A Milli Takıma çağıran İmparator, yeni sezonda başarılı futbolcuyu Sarı-Kırmızılı formayla görmek istiyor.

Bu konuda Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak nabız yoklarken, Emre’nin bonservisi için Aytemiz Alanya kulübüyle temas kurduğu öğrenildi. Devre arasında Başakşehir’in kapısından dönen 25 yaşındaki gurbetçi futbolcu için o süreçte Aytemiz Alanya kulübü yaklaşık 5 milyon Euro bonservis talep etmişti.

YENİ SELÇUK OLACAK

Güney ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Emre Akbaba, bu sezon çıktığı 24 lig maçında 9 gol 7 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. A Milli Takım’ın son kadrosuna da çağrılan yıldız oyuncu, orta sahanın merkezinde hem 8 hem de 10 numara olarak görev yapabiliyor. Terim, oyun tarzını çok beğendiği Emre’den aynı Selçuk İnan örneğindeki gibi uzun yıllar Galatasaray’ın faydalanabileceğini düşünüyor.