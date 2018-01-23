Sabah'ın haberine göre; Forvet transferi için Leicester City'den Ahmed Musa ile temasa geçen Galatasaray, sol bek takviyesi için ise Watford'un Yunan oyuncusu Jose Holebas'la el sıkıştı.

Dursun Özbek'in Sportif A.Ş.'ye atadığı Serdar Güzelaydın'ın yürüttüğü operasyonda Holebas için kulübü Watford ile sezon sonu satın alma opsiyonlu 600 bin Euro kiralama bedeli karşılığı söz kesildi. Dursun Özbek başkan seçilseydi Yunan milli sol bek bugün İstanbul'a gelecekti. Bu sezon İngiltere'de 17 maça çıkan Holebas 3 asist yaptı. Tolga Ciğerci ile aynı menajerlik şirketine bağlı 33 yaşındaki sol kanat savunucusu futbol altyapısını Almanya'da aldı. Latovlevici'yi yeterli bulmayan Terim'in Holebas'a onay verdiği ifade edildi. Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, dün, "Çok değerli scout ekibimiz var, çalışıyorlar. Sol bek ve forvet alacağız" diyerek, transfer görüşmelerine onay verdi.

ETO'O SÜRPRİZİ

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da aradığı forveti Antalyaspor'da buldu. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sarı-kırmızılı kulüp Samuel Eto'o için Antalyaspor'a teklif yaptı. Kamerunlu golcü Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Antalyaspor'dan ayrılmak isteyen Eto'o'nun bonservisi takas yöntemi ile halledilecek.

Galatasaray Eto'o'nun bonservisi için Antalyaspor'a Tarık Çamdal ve Koray Günter'i kiralık Emrah Başsan'ın bonservisi ile ayrıca bir miktar para önerdiği öğrenildi. Bu sayede sarı-kırmızılı takım forma şansı bulamayan bu oyuncuların yıllık ücretlerinden de kurtulmuş olacak.

— Habertürk Spor (@HTSpor) January 23, 2018

Aslında Fatih Terim Alanyaspor forması giyen Vagner Love'un transfer edilmesini istemişti. Ancak Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası bu transfer rafa kalktı. Galatasaray Samuel Eto'o ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamak istiyor. Ancak Eto'o'nun talebi 1,5 yıllık sözleşme.

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamada Özbek döneminde devam eden transfer çalışmalarını sürdüreceğini söylemişti. Cengiz ayrıca bir forvet bir de sol bek transferine dikkat çekmişti.

FRANSA'DA AYEW İDDİASI

L'Equipe'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Sarı Kırmızılılar, 2016'dan bu yana West Ham United forması giyen Andre Ayew'i gündemine aldı. Haberde Cimbom'un Ganalı sol kanat oyuncusuyla günlerdir görüştüğü ve West Ham'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) January 23, 2018

EMRE MOR İÇİN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı ekibin gündemindeki Emre Mor için İspanyol kulübünden bir açıklama geldi. Takımdaki oyuncuların durumları hakkında konuşan Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, Emre ile ilgili olarak, ''Emre Mor için birçok teklif var, bunun bilincindeyiz. Ancak o, bizim için önemli bir oyuncu'' ifadelerini kullandı. Minambres'in bu açıklamalarının ardından Emre Mor'un takımda kalıp kalmayacağı merakla bekleniyor. Milli futbolcu daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığını açıklamıştı.

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