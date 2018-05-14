Galatasaray'ın parlayan ismi Garry Rodrigues, dikkat çekmeye devam ediyor.

Milliyet'in haberine göre, sezon boyunca Garry Rodrigues'i takip eden, Rafa Benitez'in başında olduğu Newcastle United, yıldız futbolcu için 23 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Ligin bitimi ile transfer teklifini iletmeye hazırlanan İngiliz ekibi, bu miktarı bonussuz, garanti ücret olarak ödemeyi teklif edecek.

Geçen sezonun devre arasında PAOK'tan 3.5 milyon euro'ya transfer edilen Garry Rodrigues, Galatasaray'a en karlı transferlerinden biri olabilir.

Bu sezon Igor Tudor döneminde 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Rodrigues, Fatih Terim ile birlikte küllerinden doğdu ve 8 gol atııp, 7 de asist yaptı.