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Konuyla ilgili konuşan Serkan Kırıntılı’nın menajeri Haluk Canatar, Konyaspor ile 1 yıl daha sözleşmeleri olduğunu belirtirken, Yeşil-Beyazlılar’da gelecek yılın planlamasını yapacak olan yeni yönetim kurulunun 8 Haziran’da göreve seçileceğini dile getirdi