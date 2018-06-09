Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim oyuncuların kalitesi kadar, kişilik yapısına da önem veriyor. Bu yüzden scout ekibinin istatistiki verileri ve genel analizi dışında, futbolcuların aile yaşantısından, iş disiplinine kadar bir dizi madde de tüm detaylarıyla araştırılıyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, ilk olarak Yuto Nagatomo’nun alınması konusunda ısrarcı olan deneyimli teknik adam, Japon futbolcunun iş disiplini ve çalışma azmini takdir ediyor. Bu nedenle alınacak her oyuncunun en az Nagatomo kadar profesyonel olmasını istiyor. İmparator, güçlü karaktere sahip, kulüp aidiyet duygusunu en üst düzeyde hisseden, sahada formasını son damlasına kadar terletecek oyuncularla başarıya koşabileceğini düşünüyor. Bu yüzden transferde ince eleyip sık dokunuyor.





‘SORUN ÇIKARAN FLORYA’YA GİREMEZ’



Son günlerde adı Galatasaray’la anılan Mario Balotelli gibi disiplinsiz oyuncuların takım içerisinde bazı sorunlara yol açabileceğini düşünen Terim, bu gibi isimlere kapıyı tamamen kapattı. Bireysel değil, takım oyuncusu alınması gerektiğini yönetime ileten başarılı teknik direktörün, “Sorun çıkaran oyuncu Florya’ya giremez. Bu tür oyuncular için harcayacağım enerjiyi takıma harcamayı tercih ederim” dediği öğrenildi.