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HAFTA İÇİ HOCAYA DESTEK ÇIKMIŞTI

Özbek, daha önce Tudor’a eleştirilere tepki göstermiş ve “Lideriz, en çok gol atan takımız. Bu konu gündemden düşsün. Türkiye’de hiçbir takımın hocası bu kadar eleştirilmiyor. Haberler maksatlı” demişti.