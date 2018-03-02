Galatasaray'da kritik viraja yaklaşıldı. Sarı-kırmızılılarda gözler UEFA ile 9 Mart'ta gerçekleştirilecek Finansal Fair Play toplantısına çevirildi. Bu büyük görüşme öncesinde İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ne çıkarma yapan Galatasaray'da kafilede başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler yer aldı. Başkan Cengiz, "Tanışmak ve kendimizi anlatmak üzere UEFA'ya geldik. Şu anki durumumuz iyi ve daha da iyi olacak. Finansal yönden iyi gidiyoruz ve güzel haberlerle beraber Nisan ayından itibaren her şey yolunda gidecek" dedi.

Ayrıca Başkan Mustafa Cengiz, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gelecek parayı da UEFA yetkililerine anlatacaklarını söyledi.

FFP ÖNCESİ FUTBOLCULARA 5 MİLYON EURO

Finansal Fair Play Komitesi’yle 9 Mart’ta yapılacak görüşmeler öncesi elini kuvvetlendirmek isteyen Mustafa Cengiz yönetimi, mali sıkıntıya rağmen kesenin ağzını açtı. Gazete Habertürk'ten Erhan Telli ocakta 4 aylık transfer taksitlerinin ilk bölümünü ödeyen Galatasaray yönetimi, dün de 5 milyon Euro’luk ikinci bölümü yatırdı.

BAŞKANLAR TOPLANMIŞTI

Galatasaray'da geçen günlerde kapılarını ziyaretçilere açan Galatasaray Stadyum Müzesi'nin açılış töreninden sonra eski başkanlar bir araya gelmiş ve görüşme gerçekleştirilmişti. Cengiz'e bu görüşmede Alp Yalman, Faruk Süren, Ünal Aysal ve Dursun Özbek eşlik ederken eski yöneticiler Ali Dürüst, Fatih Altaylı ve divan kurulu başkanı İrfan Aktar ile mevcut yönetim kurulu üyeleri Adil Araboğlu, Dinç Üner ve Mahmut Recevik katıldı.

TARİHİ ZİRVEDE NELER KONUŞULDU?

- UEFA'yla 9 Mart’ta yapılacak görüşmede uygulanması gereken stratejiler.

- Mali açıdan kulübü düzlüğe çıkarmak için yapılacak önlemler ve projeler.

- Riva ve Florya projelerinden daha fazla katkı için yapılması gerekenler.

NE KARARLAR ALINDI?

- Şampiyonluk yarışında kenetlenip tek vücut halinde hareket edilmeli.

- Tüm eski başkanlar, yeni yönetime her konuda yardımcı olmak için seferber olmalı.

- Bu kritik süreçte camiaya ‘barış’ gelmesi için ‘kırıcı’ söylemlerden kaçınılmalı.