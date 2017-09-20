Galatasaray, UNICEF ile anlaşma imzaladı

Galatasaray, UNICEF ile çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak, UNICEF'in Türkiye'de ve dünyada yürüttüğü programlara destek sağlamak için iş birliğine gitti. İmza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü Sanem Bilgin Erkurt katıldı.

GALATASARAY 4. KULÜP!

İHA'da yer alan habere göre yeryüzündeki çocuklara yardım etmek ve onların haklarını korumak amacıyla UNICEF ile iş birliğine gittiklerini belirten Dursun Özbek, "Bugünün çocuklarına yatırım yapmak, yarının taraftar ve sporcularının daha donanımlı olması için şimdiden el ele vermek demektir. UNICEF 190'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. UNICEF ile anlaşmamız yönetim, idari kadromuzu ve sporcularımızı mutlu etti. Galatasaray, Barcelona, Manchester United ve Olympiakos'tan sonra UNICEF ile anlaşma yapan 4. futbol takımı. Galatasaray olarak UNICEF aracılığıyla Türkiye'deki tüm çocuklara yardım etmek istiyoruz. Bütün Galatasaraylıları UNICEF ile el ele vermeye çağırıyorum" diye konuştu.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 20, 2017

TEZER KUTLUK: YAPILAN ANLAŞMA, ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ OLACAK

Galatasaray ile yapılan anlaşmanın çocuklar için çok önemli olacağını belirten Tezer Kutluk, "UNICEF, 1946'da kuruldu. Dünyanın 190'dan fazla ülkesinde örgütlenmek kolay değil. Türkiye'de de geçmişi çok. Misyonu zor durumdaki çocuklara ulaşmak. Uzun vadeli ve kalıcı sonuçlar elde etmek istiyoruz. Son 30 yılda 1900'dan sonra 5 yaşındaki çocukların ölümü yüzde 50'den azaldı. UNICEF, dünyada çocuk felcinin silinmesine katkıda bulundu. Günümüzde çocuklar hala kötü şartlarda. Galatasaray'a şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

ALİ ÖĞÜDÜCÜ: GALATASARAY'DA BU PROJEYE KATKILAR VERECEKTİR

UNICEF'ın çok değerli bir iş yaptığını ifade eden Ali Öğüdücü, "Gerek Galatasaray, gerek UNICEF dünyada bilenen kurumlar. Barcelona, Manchester United ve Olympiakos'tan sonra dünyadaki 4. futbol kulübü olarak Türkiye'de UNICEF ile iş birliği yapmaktan onur duyuyoruz. Bizim için sosyal sorumluluk projesi almak çok önemli. Galatasaray'da bu projeye katkılar verecektir" değerlendirmesinde bulundu.



Sanem Sanem Bilgin Erkurt ise, Galatasaray ile yaptıkları iş birliğinin Türkiye'deki farkındalığın artmasına neden olacağının altını çizdi.